Трендовые цвета весны 2023: какой маникюр сделать в этом сезоне (фото)
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Мы собрали для вас самые красивые идеи модного маникюра на эту весну
Если не знаете, какой цвет ногтей сделать в этом сезоне, рекомендуем присмотреться к трендовым дизайнам маникюра весны 2023. Среди них, например, простые цветочные дизайны, которые будут изысканно смотреться как на длинных, так и на коротких ногтях, а также монохром, никогда не выходящий из моды.
Если решите остановиться именно на последнем варианте, то предлагаем вам топ-4 цвета этой весной. С такими оттенками ваши ноготки будут в тренде, передаёт mega-music.pro. Далее показываем интересные идеи модных весной цветов.
Оттенки голубого
Если хочется сделать нюд, но более заметный, чем обычно, стоит присмотреться к голубым оттенкам. В это время будут отлично и свежо выглядеть мягкие, светлые цвета, а ближе к лету уже можно будет делать насыщенные ярко-голубые ногти.
Лиловый цвет
Очень нежный оттенок, который гармонично впишется в весенний образ. Этот цвет ногтей встречается гораздо реже красного, молочного, синего, черного и других, так что вы точно будете не "как все".
Желтый цвет
Прекрасный вариант для любителей яркого маникюра. Ногти такого цвета будут достаточно заметными и смогут поднять настроение, когда за окном пасмурно и серо. Можно остановиться как на светлых, так и на более темных оттенках желтого: в трендах маникюра весны 2023 пастельный, неоновый, песочно-желтый и горчичный оттенки.
Фисташковый цвет
Этот вариант маникюра с нами еще с прошлого года. Благодаря тому, что это очень необычный оттенок (что-то среднее между зеленым и голубым), игнорировать эту красоту ни у кого не хватает сил, так что фисташка заняла ведущее место в трендах маникюра на 2023 год.
Раньше мы рассказывали, что о вас может рассказать ваш маникюр. Интересная характеристика цвета и формы ногтей поможет узнать больше о своем характере.