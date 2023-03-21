Хитрость, чтобы сделать телефон в три раза быстрее: освободите место, ничего не удаляя

Благодаря этим хитростям вы освободите место на своем телефоне и сделаете его быстрее

Телефоны имеют ограниченную емкость памяти. Как только этот предел достигнут, мы не можем снимать фото или видео или устанавливать новые приложения. Вдобавок ко всему, телефон тормозит и теряет производительность.

Удаление файлов с телефона для освобождения места часто кажется утомительной задачей. Тем не менее, можно освободить память телефона, ничего не удаляя, пишет santeplus.

Как освободить место и память телефона ничего не стирая

Удалите кэшированные данные, чтобы освободить место

Мобильные приложения часто используют кешированные данные. Это файлы, сохраняемые нашими приложениями в кэше телефона, которые предназначены для ускорения загрузки аналогичных приложений. Но бывает, что они занимают много места.

Перенос файлов на компьютер для оптимизации места на телефоне

Чтобы освободить место на телефоне, не удаляя файлы, вы можете перенести их на компьютер.

Отключите автоматическое обновление приложений, чтобы освободить место

Обновления приложений часто занимают место и заполняют память телефона. Чтобы освободить место, рекомендуется запретить автоматическое обновление ваших приложений.

Отключите ненужные приложения, чтобы освободить место

Когда вы покупаете новый телефон, вы обычно найдете на нем предустановленные приложения. Удалите те, которые вы не используете, чтобы освободить место. Если удалить их невозможно, их можно деактивировать.

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