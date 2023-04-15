Платоша, з іменинами! Чудові картинки та привітання на День ангела Платона

Не забудьте привітати Платона зі святом

Ім’я Платон на сьогоднішній день незаслужено забуте багатьма, проте від цього воно не втрачає своєї чарівності. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення та походження імені, і коли кожен День ангела Платона протягом року. Тепер же ми приготували добірку відмінних привітань на іменини для Платона у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Платона своїми словами

Платоша! Цього чудового дня хочу від серця побажати, щоб ти завжди залишався такою доброю, чуйною і надійною людиною, — хоч у нашому сірому сварному світі це так нелегко. Досягай усіх своїх цілей, реалізовуйся, кохай і будь коханим. З іменинами!

З Днем ангела Платона! Нехай твоє життя буде легким і радісним, як їзда новенькою швидкісною трасою, нехай усі твої цілі та бажання збуваються в найкоротші терміни і найкращим чином, і твій настрій не затьмарюють порожні турботи і смутки. Вітаю!

З іменинами, Платоне! Від душі вітаю і бажаю, щоб у твоєму домі завжди було спокійно, тепло і благополучно, нехай ангел-охоронець береже тебе твоїх близьких від нещасть, і життя твоє буде сповнене лише радісними та щасливими подіями. Всіх благ!

Листівки для поздоровлення Платона з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому категорично не рекомендується дарувати чашки одиноким людям, — така, здавалося б, проста річ може стати причиною негараздів, згідно з народними прикметами.