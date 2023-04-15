Рус

Іменини Платона у 2023 році: усі дні, коли Платон святкує День ангела

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Розповідаємо про значення імені Платон і коли в нього День ангела Новина оновлена 15 квітня 2023, 19:17
Розповідаємо про значення імені Платон і коли в нього День ангела. Фото telegraf.com.ua

У свій час це ім’я взагалі зникло, але тепер знову в ходу

Чоловіче ім’я Платон на сьогоднішній день далеко не найпопулярніше, проте давнє і дуже красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Платона протягом року.

Значення імені Платон

Це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "широкоплечий". На територію сучасної України воно прийшло разом із християнством із Візантії, довгий час було рідкісним, а в другій половині XX століття зовсім зникло. Однак останні роки воно знову використовується, хоч і рідко.

Трапляються такі розмовні форми імені Платон як Платоша, Платоня, Плата, Тоха, Платонка.

Вважається, що носії імені Платон зазвичай вдумливі, розумні, доброзичливі, віддані, щедрі та великодушні, хоч і не завжди уважні. Також вони часто бувають надто занурені у власні думки, через що здаються відстороненими від світу.

Коли День ангела Платона?

Носії імені Платон відзначають свої іменини 6 разів на рік за церковним православним календарем:

  • 14 січня, — Платон Кульбуш;
  • 18 квітня — святий ігумен Платон Студійський;
  • 5 травня, — Платон Йованович;
  • 9 серпня, — Платон Горних;
  • 15 серпня, — Платон Колегов;
  • 1 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо не рекомендується дарувати чоловікам за народними прикметами.

Теги:
#Платон #День ангела #Іменини #Значення імені