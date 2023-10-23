Джамала розпустила дреди: ось що сталось з її волоссям (фото)

Зірці тепер доведеться довго випрямляти свою шевелюру

Відома українська співачка і актриса Джамала не боїться експериментувати зі своїм іміджем і показувати себе неідеальною. Нещодавно артистка представила себе шанувальникам з довгими дредами, а тепер вирішила розплести їх. Результатом цього Джамала поділилась у соцмережі.

У сторіс Інстаграму 40-річна виконавиця опублікувала фото, на якому має дуже кумедний вигляд. ЇЇ волосся розкуйовджене, і тепер Джамалі доведеться довго випрямляти його та укладати.

"Джа, а як після кос?", — спитали зірку у соцмережі. "А, ось так", — підписала світлину співачка.

Ось який вигляд мала Джамала з дредами цієї осені:

Нагадаємо, що у серпні Джамала опинилася в центрі скандалу через своє виконання гімну України на відкритті футбольного матчу в Лондоні. Багато користувачів соцмереж засудили співачку за те, що вона виконала гімн з нотами, які не входять до оригінальної мелодії. Деякі навіть назвали її виступ пародією.

Джамала ж попросила вибачення перед усіма, хто відчув себе ображеним, і пояснила, що хотіла додати емоційності та патріотизму до свого виконання. Після скандалу з гімном України Джамала виставила своє дитяче фото.