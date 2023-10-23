Джамала распустила дреды: вот что произошло с ее волосами (фото)

Звезде теперь придется долго выпрямлять свою шевелюру

Известная украинская певица и актриса Джамала не боится экспериментировать со своим имиджем и показывать себя неидеальной. Недавно артистка представила себя поклонникам с длинными дредами, а теперь решила расплести их. Результатом этого Джамала поделилась в соцсети.

В сторис Инстаграма 40-летняя исполнительница опубликовала фото, на котором выглядит очень забавно. Ее волосы взлохмачены, и теперь Джамале придется долго выпрямлять их и укладывать.

"Джа, а как после кос?", — спросили звезду в соцсети. "А, вот так", — подписала фотографию певица.

Вот как выглядела Джамала с дредами этой осенью:

Напомним, что в августе Джамала оказалась в центре скандала из-за своего исполнения гимна Украины на открытии футбольного матча в Лондоне. Многие пользователи соцсетей осудили певицу за то, что она исполнила гимн с нотами, не входящими в оригинальную мелодию. Некоторые даже назвали ее выступление пародией.

Джамала же извинилась перед всеми, кто почувствовал себя обиженным, и объяснила, что хотела добавить эмоциональности и патриотизма к своему исполнению. После скандала с гимном Украины Джамала выставила свое детское фото.