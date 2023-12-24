На фоні різдвяної ялинки: Джамала поділилась рідкісним фото свого старшого сина Еміра

Цього року Еміру виповнилось 5 років

Відома українська виконавиця і актриса Джамала, яку в Росії заочно арештували за правду про звірства окупантів щодо мирних українців, показала свіжу світлину свого старшого сина Еміра-Рахмана.

40-річна народна артистка України опублікувала у сторіс соцмережі Інстаграм фотографію. На ній зіркова мама обіймає підрослого 5-річного Еміра на фоні прикрашеної святкової ялинки. На голові у хлопчика — шапка ельфа.

Нагадаємо, що Емір-Рахман з'явився на світ у березні 2018 року. У червні 2020 року Джамала народила другого сина. Разом зі своїм чоловіком, українським економістом Бекіром Сулеймановим, переможниця "Євробачення 2016" назвали хлопчика Селім-Гірай.

Зірка рідко ділиться подробицями зі свого особистого життя, так само як і викладає у соціальні мережі сімейні фото з дітьми. В офіційному шлюбі виконавиця разом із чоловіком від 2017 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український фітнес-тренер Аніта Луценко показала свою єдину доньку, яка підросла. Зараз зірка "Зважених та щасливих" перебуває з дівчинкою у Великій Британії.