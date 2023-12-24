Аліна Гросу вперше за рік приїхала в Україну зі США та поділилася сімейними фото

Артистка зворушила сімейною ідилією на святкових фото

Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а потім через 10 місяців поїхала до Америки на навчання, нарешті повернулася додому. Артистка вперше за рік приїхала до рідних, певне, на різдвяні свята.

Кадри з рідними вдома у Чернівцях Аліна Гросу опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках можна побачити і саму Аліну, і її маму, і її братів.

До речі, фанати зазначили, що Гросу дуже схожа на свою моложаву маму. І саме їй співачка присвятила свій пост.

"Наша мама (3 дітей) (4 онуки). Хто її особисто не знає, навіть уявити не зможе, що то за людина. Вона — це жінка-свято, локомотив, зайчик-дюрасел, магніт для прекрасних людей, вона — це любов", — зворушливо написала Аліна про свою маму.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові сімейні знімки Гросу:

Які ви гарні.

Вітаю вашу родину із святами! Перемоги, миру, добра! Чудова родина!

Які ви гарні та милі! З наступаючими святами!

Мама красуня просто. Такий комфорт віє від неї

Дуже гарненька.

Алінко, яка мама в тебе! Світла людина, це одразу видно. Ти дуже схожа на свою матусю. Бережи її!

Зі святом, моя ти Гросу!

Мама з татом у вас вклали все! Молодці! Останні пісні на рівні! Щасливого Різдва!

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