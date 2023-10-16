Знову вийшла заміж? Аліна Гросу після розлучення з росіянином "засвітила" обручку (фото)

Співачка заінтригувала шанувальників змінами в особистому житті

Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка під час війни виїхала до США на навчання, зацікавила шанувальників змінами в особистому житті. Схоже, після невдалого шлюбу з російським бізнесменом Олександром Комковим та роману з російським актором Романом Полянським Аліна знову закрутила стосунки.

У своєму Instagram 28-річна Гросу днями опублікувала романтичне відео, на якому засвітила чоловіка. У ролику видно лише його руку, яка ніжно гладить руку Аліни з кільцями на безіменному пальці. На відео звучить нова романтична пісня виконавиці.

Тепер Гросу виклала у своєму профілі добірку портретних фотографій, на яких позує з обручкою.

Варто зауважити, що знімки із цієї фотосесії можуть бути архівними, оскільки на них Аліна білявка. А нещодавно вона показувала фанатам, що стала руденькою. Хоча і на "рудих" фото вона теж, не соромлячись, позує з обручкою на тому самому пальці.

Нагадаємо, що вперше Аліна Гросу вийшла заміж за російського підприємця Олександра Комкова у 2019 році. Розкішне весілля пари відбулося у величному палаці Villa Arvedi недалеко від Верони в Італії. Проте шлюб співачки та бізнесмена тривав менше року і вони розлучилися.

Через деякий час Гросу закрутила стосунки з героєм своїх кліпів російським актором Романом Полянським, проте під час повномасштабної війни розійшлася з ним і виїхала до США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Аліна Гросу показала, як робить "дивний" ремонт свого будинку у Лос-Анджелесі. Дівчина зараз живе у США та навчається у Голлівудській школі акторської майстерності.