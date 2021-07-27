Алина Гросу подогрела слухи о романе с Романом Полянским (фото)

Украинская певица Алина Гросу, которая неоднократно выкладывала в сеть совместные фото с 37-летним российским актером Романом Полянским, вновь подогрела интерес своих фанатов.

Новые снимки были обнародованы в ее Инстаграме.

Она никак не подписала пост, оставив лишь два смайлика с пальмой и волной.

В комментариях фанаты певицы засыпали ее пожеланиями хорошо отдохнуть, а также отметили, что Гросу и Полянский красивая пара.

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Как сообщалось ранее, Гросу в 2019 году вышла замуж за своего избранника Александра, впрочем уже спустя полгода их брак распался.

В начале 2021 года СМИ обратили внимание на то, что девушка часто появляется в компании Полянских, впрочем сама она информацию об их отношениях не подтверждала.