Алина Гросу подогрела слухи о романе с Романом Полянским (фото)

Украинская певица Алина Гросу, которая неоднократно выкладывала в сеть совместные фото с 37-летним российским актером Романом Полянским, вновь подогрела интерес своих фанатов.
Новые снимки были обнародованы в ее Инстаграме.
Она никак не подписала пост, оставив лишь два смайлика с пальмой и волной.
В комментариях фанаты певицы засыпали ее пожеланиями хорошо отдохнуть, а также отметили, что Гросу и Полянский красивая пара.
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Как сообщалось ранее, Гросу в 2019 году вышла замуж за своего избранника Александра, впрочем уже спустя полгода их брак распался.
В начале 2021 года СМИ обратили внимание на то, что девушка часто появляется в компании Полянских, впрочем сама она информацию об их отношениях не подтверждала.