Опять вышла замуж? Алина Гросу после развода с россиянином "засветила" обручальное кольцо (фото)

Певица заинтриговала поклонников изменениями в личной жизни

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая во время войны уехала в США на учебу, заинтриговала поклонников изменениями в личной жизни. Похоже, после неудачного брака с российским бизнесменом Александром Комковым и романа с российским актером Романом Полянским, Алина снова закрутила отношения.

В своем Instagram 28-летняя Гросу на днях опубликовала романтичное видео, на котором засветила мужчину. В ролике видно только его руку, которая нежно гладит руку Алины с кольцами на безымянном пальце. При этом на видео звучит новая романтичная песня исполнительницы.

Теперь же Гросу выложила в своем профиле подборку портретных фотографий, на которых позирует с обручальным кольцом.

Стоит заметить, что снимки из этой фотосессии могут быть архивными, так как на них Алина блондинка. В то время как недавно она показывала фанатам, что стала рыженькой. Хотя и на "рыжих" фото она не стесняясь позирует с обручальным кольцом на том самом пальце.

Напомним, что впервые Алина Гросу вышла замуж за российского предпринимателя Александра Комкова в 2019 году. Роскошная свадьба пары состоялась в величественный дворце Villa Arvedi недалеко от Вероны в Италии. Однако, брак певицы и бизнесмена продлился меньше года и они развелись.

Спустя время Гросу закрутила отношения с героем своих клипов российским актером Романом Полянским, однако во время полномасштабной войны рассталась с ним и уехала в США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алина Гросу показала, как делает "странный" ремонт своего дома в Лос-Анджелесе. Девушка сейчас живет в США и учится в Голливудской школе актерского мастерства.