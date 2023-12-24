Алина Гросу впервые за год приехала в Украину из США и поделилась семейными фото
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Артистка растрогала семейной идиллией на праздничных фото
Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны оставалась в Украине, а потом спустя 10 месяцев уехала в Америку на учебу, наконец-то вернулась домой. Артистка впервые за год приехала к родным, видимо, на рождественские праздники.
Кадры с родными дома в Черновцах Алина Гросу опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках можно увидеть и саму Алину, и ее маму, и ее братьев.
К слову, фанаты отметили, что Гросу очень похожа на свою моложавую маму. И именно ей певица посвятила свой пост.
"Наша мама (3 детей) (4 внука). Кто ее лично не знает, даже представить не сможет, что это за человек. Она – это женщина-праздник, локомотив, зайчик-дюрасел, магнит для прекрасных людей, она – это любовь", — трогательно написала Алина о своей маме.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые семейные снимки Гросу:
- Какие вы красивые.
- Поздравляю вашу семью с грядущими праздниками! Победы, мира, добра! Великолепная семья!
- Какие вы красивые и милые! С наступающими праздниками!
- Мама красавица просто. Такой комфорт веет от нее
- Очень хорошенькая.
- Алинка, какая мама у тебя! Светлый человек, это сразу видно. Ты очень похожа на свою мамашу. Береги ее!
- С праздником, моя ты Гросу!
- Мама с папой в вас вложили все! Молодцы! Последние песни на уровне! Счастливого Рождества!
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