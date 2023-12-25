"Красавчик як мама": Ірина Білик похвалилася своїм сином Табрізом, що підріс (фото)

"Українська Мадонна" показала, як виріс її молодший син

Українська виконавиця та композитор Ірина Білик, яка нещодавно оновила свій хіт "Сніг" українською мовою, показала рідкісне фото свого молодшого сина Табріза. Нині хлопчику вісім років, а 8 грудня Табріз відсвяткував день народження.

На своїй сторінці в Інстаграмі артистка привітала всіх українців із Різдвом Христовим, яке у нашій країні відзначається 25 грудня. Свій пост Білик доповнила спільною фотографією зі своїм сином, який помітно виріс.

Нагадаємо, що Ірина Білик виховує двох синів від різних чоловіків. Син Гліб (1999) народився у співачки від громадянського чоловіка, моделі Андрія Оверчука. Молодший син Табріз Аслан огли народився у шлюбі з відомим російським телеведучим, фотографом та художником Асланом Ахмадовим. Хлопчик з’явився на світ за допомогою сурогатного материнства у 2015 році.

"Друзі, вітаю з Різдвом! Нехай це свято принесе вам радість, тепло та мир у ваш дім. Бажаю здоров’я, любові, та натхнення на кожен день нового року!", — написала співачка.

У коментарях шанувальники зірки відзначили, який хлопчик гарний, і порівняли його із зірковою мамою. "Який красень! Як мама! Буде музикантом! Теж як мама", — пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український фітнес-тренер Аніта Луценко показала свою єдину дочку, що підросла. Наразі зірка "Зважених та щасливих" перебуває з дівчинкою у Великій Британії.