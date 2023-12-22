Ірина Білик розчулила фанатів українською версією хіта "Снег" (відео)

Через 20 років Білик переклала трек, наділивши його особливою чуттєвістю

Українська співачка Ірина Білик, яка часто переосмислює свої старі хіти, знову ощасливила шанувальників, переклавши легендарну пісню "Снег" українською мовою. Композицію артистка написала 2003 року, а нещодавно Білик переклала трек, наділивши його особливою чуттєвістю.

На сторінці в Instagram артистка показала результат своє роботи. "Сніг" не залишить байдужим жодну людину.

"Сніг" - чуттєвий гімн усіх жінок

"Вдалечінь не дивлюсь вже. Не рахую до ста тепер. Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", – ці рядки будуть близькими кожній родині, яка втратила спокій та коханих через зиму та війну.

Шанувальники творчості Ірини Білик майже одноголосно висловили своє захоплення.

"Ірина як завжди – зірка. Україномовний варіант ще більш емоційний, дякую за задоволення від вашого Снігу"

"Дякую безмежно, плачу і водночас радію. Переклад неймовірний"

"Дуже чуттєво та ніжно. Просто прекрасно. Забирає в інші світи"

"Обожнюю цю пісню, дякую, що зможу тепер її слухати рідною"

"Шикарна пісня! Ірина Білик найкращий музикант в Україні!"

Варто сказати, що "Сніг" є першим синглом з майбутнього українськомовного альбому золотих хітів Ірини Білик за всю її кар'єру. Продюсер Юрій Нікітін та його лейбл mamamusic працюють над цим проєктом виконавиці. Реліз заплановано на першу половину 2024 року.

Аби оцінити глибину експерименту, варто послухати старий варіант пісні.

Пісня "Снег"

Раніше "Телеграф" писав, що Ірина Білик переспівала українською мовою хіт, присвячений Дікусару. Хіт "Мы будем вместе" залунав по-новому.