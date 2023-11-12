Ірина Білик переспівала українською мовою свій хіт, присвячений Дікусару, який зараз у ЗСУ (відео)

Артистка порадувала шанувальників перекладом легендарного хіта

Популярна українська співачка Ірина Білик, яка під час війни відновила стосунки з Дімою Коляденком, здивувала шанувальників перекладом свого хіта "Мы будем вместе" українською мовою. Відомо, що цю пісню Ірина Білик свого часу присвятила хореографу Дмитру Дікусару, з яким була у стосунках. Тим часом зараз Дікусар, як відомо, служить у збройних силах України.

Відео з концерту, де Ірина Білик виконує перекладений українською мовою варіант хіта "Ми будемо разом", опублікували у телеграм-каналі "Культурна пральня". У повідомленні також написали кілька рядків із пісні українською мовою.

У прес-службі співачки розповіли телеграм-каналу, що зараз готується студійний запис хіта "Ми будемо разом" Ірини Білик. Крім того, там зазначили, що готується переклад ще однієї пісні артистки з російської на українську мову і шанувальники незабаром її почують.

Треба сказати, що зараз на своїх живих концертах, крім нових українських пісень, Ірина Білик виконує старі хіти, які були записані до початку 2000-х, коли репертуар артистки став російськомовним. Тепер стало зрозуміло, що зірка, як і багато інших українських виконавців, почала перекладати старі хіти українською мовою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився імідж Ірини Білик за останні роки. Артистку просто не впізнати.