Ирина Билык перепела на украинском языке свой хит, посвященный Дикусару, который сейчас в ВСУ (видео)

Артистка порадовала поклонников переводом легендарного хита

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая во время войны возобновила отношения с Димой Коляденко, удивила поклонников переводом своего хита "Мы будем вместе" на украинский язык. Известно, что эту песню Ирина Билык в свое время посвятила хореографу Дмитрию Дикусару, с которым была в отношениях. Тем временем сейчас Дикусар, как известно, служит в вооруженных силах Украины.

Видео с концерта, где Ирина Билык исполняет переведенный на украинский язык вариант хита "Ми будем разом", опубликовали в телеграмм-канале "Культурная прачечная". В сообщении также написали несколько строк из песни на украинском языке.

В пресс-службе певицы рассказали телеграмм-каналу, что сейчас готовится студийная запись хита "Ми будемо разом" Ирины Билык. Кроме того, там отметили, что готовится перевод еще одной песни артистки с русского на украинский язык и поклонники скоро его услышат.

Надо сказать, что сейчас на своих живых концертах помимо новых украинских песен Ирина Билык исполняет старые хиты, которые были записаны до начала 2000-х, когда репертуар артистки стал русскоязычным. Теперь же стало понятно, что звезда, как и многие другие украинские исполнители, начала переводить старые хиты на украинский язык.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился имидж Ирины Билык за последние годы. Артистку просто не узнать.