Ирину Билык не узнать: как изменился имидж певицы за последние годы (фото)
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Певица не скрывает, что корректировала свою внешностью с помощью пластических и косметических манипуляций
Популярная певица Ирина Билык, которую иногда называют "украинской Мадонной", завоевывала отечественную эстраду в конце 90-х – начале нулевых. Со времен выхода первого альбома ("Кувала зозуля" в 1990 году) имидж артистки неоднократно менялся.
"Телеграф" рассказывает, какой была в начале своей карьеры Ирина Билык и как 53-летняя певица выглядит сейчас. Звезда прибегала к услугам специалистов, корректируя природные внешние данные.
С детских лет Ирина Билык пела и танцевала. Талантливая киевлянка окончила эстрадно-вокальное отделение Государственного музыкального училища им. Глиера. Покорила сцены многих фестивалей, включая "Червона рута", "Славянский базар", "Таврийские Игры". Обладательница разных наград и премий, заслуженная и народная артистка Украины.
Первые шаги к славе Билык делала с коллективом "Цей дощ надовго". Один из создателей группы – Юрий Никитин – впоследствии станет продюсером и мужем певицы. Сольная карьера певица набирает обороты в конце 90-х. Тогда выходят такие хиты, как "Так просто" и "А я пливу". Как видим, трек выпускались на украинском языке.
Новый этап творчества Билык выпадает на двухтысячные. В репертуаре появляются русскоязычные песни ("Любовь. Яд", "О любви", "Если ты хочешь").
Ирина Билык – одна из самых ярких блондинок украинского шоу-бизнеса. В сценических образах певицы всегда находили отражение тренды тех или иных лет. Никогда не боялась экспериментов с прическами: поклонники видели ее то с афролоконами, то с вьющимися волосами, то с каре или ярко-рыжим окрашиванием. Исполнительница подчеркивала нарядами свою фигуру, часто надевала мини. В последние годы образы Билык стали более женственными, но менее откровенными.
В разных интервью певица признавалась, что корректирует свою внешность. Так, Ирина Билык изменила форму глаз (хотела избавиться от "грустного взгляда"), исправила нос с горбинкой, сделала подтяжку лица, подколола губы. Артистка регулярно посещает косметологов и не против так называемых уколов красоты.
Ирина Билык раньше и сейчас (фото)
Три года назад звезда отмечала два юбилея: Билык исполнилось 50 лет, а ее творческой деятельности – 30. К празднеству певица приурочила сборник лучших песен "50".
Ирина Билык продолжает петь по сей день, хоть и не все ее песни становятся суперпопулярными. После 24 февраля 2022 года поддержала Украину в борьбе с агрессором. В прошлом году выпустила трек "Кордони", которую посвятила тем, кто ждет с войны своих любимых.