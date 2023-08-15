Ирину Билык не узнать: как изменился имидж певицы за последние годы (фото)

Певица не скрывает, что корректировала свою внешностью с помощью пластических и косметических манипуляций

Популярная певица Ирина Билык, которую иногда называют "украинской Мадонной", завоевывала отечественную эстраду в конце 90-х – начале нулевых. Со времен выхода первого альбома ("Кувала зозуля" в 1990 году) имидж артистки неоднократно менялся.

"Телеграф" рассказывает, какой была в начале своей карьеры Ирина Билык и как 53-летняя певица выглядит сейчас. Звезда прибегала к услугам специалистов, корректируя природные внешние данные.

С детских лет Ирина Билык пела и танцевала. Талантливая киевлянка окончила эстрадно-вокальное отделение Государственного музыкального училища им. Глиера. Покорила сцены многих фестивалей, включая "Червона рута", "Славянский базар", "Таврийские Игры". Обладательница разных наград и премий, заслуженная и народная артистка Украины.

Первые шаги к славе Билык делала с коллективом "Цей дощ надовго". Один из создателей группы – Юрий Никитин – впоследствии станет продюсером и мужем певицы. Сольная карьера певица набирает обороты в конце 90-х. Тогда выходят такие хиты, как "Так просто" и "А я пливу". Как видим, трек выпускались на украинском языке.

Новый этап творчества Билык выпадает на двухтысячные. В репертуаре появляются русскоязычные песни ("Любовь. Яд", "О любви", "Если ты хочешь").

Ирина Билык – одна из самых ярких блондинок украинского шоу-бизнеса. В сценических образах певицы всегда находили отражение тренды тех или иных лет. Никогда не боялась экспериментов с прическами: поклонники видели ее то с афролоконами, то с вьющимися волосами, то с каре или ярко-рыжим окрашиванием. Исполнительница подчеркивала нарядами свою фигуру, часто надевала мини. В последние годы образы Билык стали более женственными, но менее откровенными.

В разных интервью певица признавалась, что корректирует свою внешность. Так, Ирина Билык изменила форму глаз (хотела избавиться от "грустного взгляда"), исправила нос с горбинкой, сделала подтяжку лица, подколола губы. Артистка регулярно посещает косметологов и не против так называемых уколов красоты.

Ирина Билык раньше и сейчас (фото)

Любой цвет волос к лицу

Билык на сцене уже больше 30 лет

Певица не скрывает, что изменила нос пластикой

Экстравагантные образы артистки

Ирина Билык в молодости и сейчас

Билык меняла форму глаз и носа, а также увеличивала губы

Модная в 90-х прическа пришлась по душе и Билык

Несколько лет артистка носила эффектное каре

Поклонники часто обсуждают пластику артистки

Талантливая киевлянка доросла до "украинской Мадонны"

Как изменилась фигура Ирины Билык

Артистка всегда любила мини

Три года назад звезда отмечала два юбилея: Билык исполнилось 50 лет, а ее творческой деятельности – 30. К празднеству певица приурочила сборник лучших песен "50".

Ирина Билык продолжает петь по сей день, хоть и не все ее песни становятся суперпопулярными. После 24 февраля 2022 года поддержала Украину в борьбе с агрессором. В прошлом году выпустила трек "Кордони", которую посвятила тем, кто ждет с войны своих любимых.