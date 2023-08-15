Ірину Білик не впізнати: як змінився імідж співачки за останні роки (фото)

Співачка не приховує, що коригувала свою зовнішність за допомогою пластичних та косметичних маніпуляцій

Популярна співачка Ірина Білик, яку іноді називають "українською Мадонною", завойовувала вітчизняну естраду наприкінці 90-х – на початку нульових. З часів виходу першого альбому ("Кувала зозуля" у 1990 році) імідж артистки неодноразово змінювався.

"Телеграф" розповідає, якою була на початку своєї кар’єри Ірина Білик і який вигляд 53-річна співачка має зараз. Зірка вдавалася до послуг спеціалістів, корегуючи природні зовнішні дані.

З дитячих років Ірина Білик співала й танцювала. Талановита киянка закінчила естрадно-вокальне відділення Державного музичного училища ім. Глієра. Підкорила сцени багатьох фестивалів, включаючи "Червону руту", "Слов’янський базар", "Таврійські Ігри". Власниця різних нагород і премій, заслужена та народна артистка України.

Перші кроки до слави Білик робила із колективом "Цей дощ надовго". Один із творців гурту – Юрій Нікітін – згодом стане продюсером і чоловіком співачки. Сольна кар’єра співачка набирає обертів наприкінці 90-х. Тоді виходять такі хіти, як "Так просто" й "А я пливу". Як бачимо, треки випускалися українською мовою.

Новий етап творчості Білик випадає на двотисячні. У репертуарі з’являються російськомовні пісні ("Любовь. Яд", "О любви", "Если ты хочешь").

Ірина Білик – одна із найяскравіших білявок українського шоу-бізнесу. У сценічних образах співачки завжди знаходили відображення тренди тих чи інших років. Ніколи не боялася експериментів із зачісками: шанувальники бачили її то з афролоконами, то з кучерявим волоссям, то з каре або яскраво-рудим фарбуванням. Виконавиця підкреслювала вбранням свою фігуру, часто одягала міні. В останні роки образи Білик стали жіночнішими, але менш відвертими.

У різних інтерв’ю співачка зізнавалася, що коригує свою зовнішність. Так, Ірина Білик змінила форму очей (хотіла позбавитися "сумного погляду"), виправила ніс з горбинкою, зробила підтяжку обличчя, підколола губи. Артистка регулярно відвідує косметологів і не проти так званих уколів краси.

Ірина Білик раніше і зараз (фото)

Пасує будь-який колір волосся

Білик на сцені вже понад 30 років

Співачка не приховує, що змінила ніс пластикою

Екстравагантні образи артистки

Ірина Білик у молодості та зараз

Білик змінювала форму очей і носа, а також збільшувала губи

Модна в 90-х зачіска припала до душі й Білик

Декілька років артистка носила ефектне каре

Шанувальники часто обговорюють пластику артистки

Талановита киянка доросла до "української Мадонни"

Як змінилася фігура Ірини Білик

Артистка завжди любила міні

Три роки тому зірка відзначала два ювілеї: Білик виповнилося 50 років, а її творчій діяльності – 30. До свята співачка приурочила збірку найкращих пісень "50".

Ірина Білик продовжує співати й досі, хоч і не всі її пісні стають суперпопулярними. Після 24 лютого 2022 року підтримала Україну в боротьбі з агресором. Торік випустила трек "Кордони", яку присвятила тим, хто чекає з війни коханих.