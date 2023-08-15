Ірину Білик не впізнати: як змінився імідж співачки за останні роки (фото)
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Співачка не приховує, що коригувала свою зовнішність за допомогою пластичних та косметичних маніпуляцій
Популярна співачка Ірина Білик, яку іноді називають "українською Мадонною", завойовувала вітчизняну естраду наприкінці 90-х – на початку нульових. З часів виходу першого альбому ("Кувала зозуля" у 1990 році) імідж артистки неодноразово змінювався.
"Телеграф" розповідає, якою була на початку своєї кар’єри Ірина Білик і який вигляд 53-річна співачка має зараз. Зірка вдавалася до послуг спеціалістів, корегуючи природні зовнішні дані.
З дитячих років Ірина Білик співала й танцювала. Талановита киянка закінчила естрадно-вокальне відділення Державного музичного училища ім. Глієра. Підкорила сцени багатьох фестивалів, включаючи "Червону руту", "Слов’янський базар", "Таврійські Ігри". Власниця різних нагород і премій, заслужена та народна артистка України.
Перші кроки до слави Білик робила із колективом "Цей дощ надовго". Один із творців гурту – Юрій Нікітін – згодом стане продюсером і чоловіком співачки. Сольна кар’єра співачка набирає обертів наприкінці 90-х. Тоді виходять такі хіти, як "Так просто" й "А я пливу". Як бачимо, треки випускалися українською мовою.
Новий етап творчості Білик випадає на двотисячні. У репертуарі з’являються російськомовні пісні ("Любовь. Яд", "О любви", "Если ты хочешь").
Ірина Білик – одна із найяскравіших білявок українського шоу-бізнесу. У сценічних образах співачки завжди знаходили відображення тренди тих чи інших років. Ніколи не боялася експериментів із зачісками: шанувальники бачили її то з афролоконами, то з кучерявим волоссям, то з каре або яскраво-рудим фарбуванням. Виконавиця підкреслювала вбранням свою фігуру, часто одягала міні. В останні роки образи Білик стали жіночнішими, але менш відвертими.
У різних інтерв’ю співачка зізнавалася, що коригує свою зовнішність. Так, Ірина Білик змінила форму очей (хотіла позбавитися "сумного погляду"), виправила ніс з горбинкою, зробила підтяжку обличчя, підколола губи. Артистка регулярно відвідує косметологів і не проти так званих уколів краси.
Ірина Білик раніше і зараз (фото)
Три роки тому зірка відзначала два ювілеї: Білик виповнилося 50 років, а її творчій діяльності – 30. До свята співачка приурочила збірку найкращих пісень "50".
Ірина Білик продовжує співати й досі, хоч і не всі її пісні стають суперпопулярними. Після 24 лютого 2022 року підтримала Україну в боротьбі з агресором. Торік випустила трек "Кордони", яку присвятила тим, хто чекає з війни коханих.