Ирина Билык растрогала фанатов украинской версией хита "Снег" (видео)

Через 20 лет Билык перевела трек, наделив его особой чувственностью

Украинская певица Ирина Билык, часто переосмысливающая свои старые хиты, снова осчастливила поклонников и перевела легендарную песню "Снег" на украинский язык. Композицию артистка написала в 2003 году, а недавно Билык перевела трек, наделив его особой чувственностью.

На странице в Instagram артистка показала результат своей работы. "Снег" не оставит равнодушным ни одного человека.

"Снег" – чувственный гимн всех женщин

"Вдалечінь не дивлюсь вже. Не рахую до ста тепер. Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", – эти строки будут близки каждой семье, потерявшей покой и любимых из-за зимы и войны.

Поклонники творчества Ирины Билык почти единогласно выразили свое восхищение.

"Ирина как всегда – звезда. Украиноязычный вариант еще более эмоционален, спасибо за удовольствие от вашего Снега"

"Спасибо безгранично, плачу и одновременно радуюсь. Перевод невероятный".

"Очень чувственно и нежно. Просто прекрасно. Забирает в другие миры".

"Обожаю эту песню, спасибо, что смогу теперь ее слушать на родном языке".

"Шикарная песня! Ирина Билык — лучший музыкант в Украине!"

Следует сказать, что "Снег" является первым синглом из будущего украиноязычного альбома золотых хитов Ирины Билык за всю ее карьеру. Продюсер Юрий Никитин и его лейбл mamamusic работают над этим проектом исполнительницы. Релиз намечен на первую половину 2024 года.

Чтобы оценить глубину эксперимента, следует послушать старый вариант песни.

Песня "Снег"

Ранее "Телеграф" писал, что Ирина Билык перепела на украинском языке хит, посвященный Дикусару. Хит "Мы будем вместе" зазвучал по-новому.