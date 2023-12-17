"Красавица": 53-летняя Ирина Билык очаровала образом в цветках (фото)

Народная артистка Украины похвасталась аутфитом в стильном костюме

Известная украинская исполнительница и композитор Ирина Билык, которую иногда называют "украинской Мадонной", показала стильный образ. Певица не раз меняла свой имидж на протяжении долгой концертной деятельности, однако чувство стиля в звезде так и не угасает.

Певица выложила в соцсеть Инстаграм фото, сопровождаемое композицией Билык под названием "Без тебе". Премьера клипа на этот сингл состоялась 17 ноября на YouTube.

На снимке исполнительница позирует, сидя на деревянной ступеньке. Билык одета в костюме нежно-лимонного цвета, а ее жакет украшают фиолетовые цветки со стеблями и зелеными листьями. Свой элегантный образ исполнительница подчеркнула белыми туфлями с острым носком.

"Готовы ли вы в новом году подарить своему любимому человеку полную свободу?", — задала риторический вопрос звезда своим поклонникам. В комментариях подписчики отметили, что лук получился очень красивым.

"Невероятно красивая и как всегда стильная", "Красавица", "Невероятная красота! Ирочка как весенний цветок", — пишут фолловеры звезды, которой в апреле исполнилось 53 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ирина Билык почтила память мамы Кузьмы Скрябина, скончавшейся 23 сентября. Причина смерти 76-летней Ольги Кузьменко неизвестна.