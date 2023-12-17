Ее цитировала сама Зеленская: что известно об интернет-феномене Klavdia Petrivna, ее лучшие хиты (фото, видео)

У всех на слуху: "Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива"

Во время своего выступления на Третьем саммите первых леди и джентльменов Елена Зеленская использовала цитату из песни украинской исполнительницы: "Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива". Таким образом первая леди Украины подчеркнула важность обсуждения темы психического здоровья. Композиция под названием "Я щаслива" принадлежит певице под сценическим псевдонимом Klavdia Petrivna ("Клавдія Петрівна").

Вопрос "Кто такая Klavdia Petrivna?" продолжает появляться в социальных сетях. Поэтому "Телеграф" провел мини-расследование этой загадочной барышни.

Кто такая Klavdia Petrivna

Украинская исполнительница и автор песен, которая пока решила оставаться анонимной. Быстро приобрела популярность в социальной сети TikTok, где на ее аккаунт подписано почти 45 тысяч пользователей. Ее музыкальные композиции получают миллионы прослушиваний на YouTube с количеством фолловеров более 100 тысяч и платформах для стриминга.

"Клавдія Петрівна" — это творческий псевдоним артистки, нашедшей вдохновение в персонаже из произведения "Записки Кирпатого Мефістофеля" Владимира Винниченко. После того как песни Клавдии распространились в сети TikTok, слушатели активно обсуждают ее возраст. Некоторые даже предполагают, что тексты песен могут быть созданы искусственным интеллектом.

В интернете нельзя найти ни одной фотографии певицы, однозначно подтверждающей, что это именно она. Некоторые украинцы, возможно, для обретения популярности, публикуют в сети фото, которые, по их словам, принадлежат Klavdia Petrivna. Однако все эти снимки совершенно разные: на них изображены женщины всех возрастов, с разным ростом, разными прическами и цветами волос.

Согласно разным источникам, певица под псевдонимом Klavdia Petrivna считается молодой девушкой. Так, издание "Лирум" пишет, что исполнительница еще учится в музыкальном колледже. Узнаваемым изображением Клавдии является заставка к ее собственным аудио в Инстаграме и на YouTube: это анимационная девушка в тени со шляпой и сигаретой во рту.

Обложка к песням Klavdia Petrivna

Известно, что ранее исполнительница создавала записи вместе со своим другом исполнителем OSTY. У себя в TikTok юный артист опубликовал видео, где исполняет песню вместе с молодой артисткой, тембр голоса которой очень напоминает голос Klavdia Petrivna.

Песни исполнительницы, сотрудничающей с лейблом Nebo music, есть почти на всех стриминговых платформах, но появились они там против ее воли — певица не давала на это согласия. Треки Klavdia Petrivna просто украли из ее Телеграм-канала и загрузили на другие платформы. Так что, вероятно, никаких роялти (гонораров) она из этого не получает. Представители артистки сообщают, что после проделок "пиратов" все придется загружать заново, но уже в лучшем качестве.

Вирусящиеся соцсетями песни Klavdia Petrivna

Ранее "Телеграф" сообщал, что фронтмен украинской группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец назвал причину не участвовать в Нацотборе на "Евровидение 2024". Ранее "Суспільне мовлення" представило шорт-лист из 10 финалистов.