Її цитувала сама Зеленська: що відомо про інтернет-феномен Klavdia Petrivna, її найкращі хіти (фото, відео)

У всіх на слуху: "Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива"

Під час свого виступу на Третьому саміті перших леді та джентльменів Олена Зеленська використала цитату з пісні української виконавиці: "Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива". Таким чином, перша леді України підкреслила важливість обговорення теми психічного здоров'я. Композиція під назвою "Я щаслива" належить співачці під сценічним псевдонімом Klavdia Petrivna ("Клавдія Петрівна").

Питання "Хто така Klavdia Petrivna?" продовжує з'являтись в соціальних мережах. Тому "Телеграф" провів мінірозслідування щодо цієї загадкової панянки.

Хто така Klavdia Petrivna

Українська виконавиця та авторка пісень, яка поки що вирішила залишатися анонімною. Швидко набула популярності в соціальній мережі TikTok, де на її акаунт підписано майже 45 тисяч користувачів. Її музичні композиції здобувають мільйони прослуховувань на YouTube з кількістю фоловерів понад 100 тисяч та платформах для стрімінгу.

"Клавдія Петрівна" — це творчий псевдонім артистки, яка знайшла натхнення в персонажі з твору "Записки Кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка. Після того, як пісні Клавдії розповсюдилися в мережі TikTok, слухачі активно обговорюють її вік. Дехто навіть припускає, що тексти пісень можуть бути створені штучним інтелектом.

В інтернеті не можна знайти жодної світлини співачки, яке б однозначно підтверджувало, що це саме вона. Деякі українці, можливо, задля здобуття популярності, публікують у мережі фото, які, за їхніми словами, належать Klavdia Petrivna. Проте всі ці знімки абсолютно різні: на них зображені жінки різного віку, з різним зростом, різними зачісками та кольорами волосся.

Згідно з різними джерелами, співачка під псевдонімом Klavdia Petrivna вважається молодою дівчиною. Так, видання "Лірум" пише, що виконавиця ще навчається у музичному коледжі. Впізнаваним зображенням Клавдії є заставка до її власних аудіо в Інстаграмі та на YouTube: це анімаційна дівчина у тіні з капелюхом та цигаркою у роті.

Обкладинка до пісень Klavdia Petrivna

Відомо, що раніше виконавиця створювала записи разом зі своїм другом, виконавцем OSTY. В себе в TikTok юний артист опублікував відео, де виконує пісню разом із молодою артисткою, чий тембр голосу дуже нагадує голос Klavdia Petrivna.

Пісні виконавиці, яка співпрацює з лейблом Nebo music, є майже на усіх стрімінгових платформах, але з'явились вони там проти її волі — співачка не давала на це згоди. Треки Klavdia Petrivna просто вкрали з її Телеграм-каналу і завантажили на інші платформи. Тож, ймовірно, ніяких роялті (гонорарів) вона з того не отримує. Представники артистки повідомляють, що після витівок "піратів" усе доведеться завантажувати наново, але вже в кращій якості.

Пісні Klavdia Petrivna, що вірусяться соцмережами

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