Фронтмен "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Танчинець зізнався, чому не хоче на "Євробачення-2024" (відео)

Артист несподівано відповів на запитання про Євробачення

Фронтмен популярного рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, який розлучається з дружиною після майже 15 років шлюбу, розповів, чому гурт не подається на Нацвідбір і не хоче на "Євробачення-2024". За словами артиста, вони вже "старі" для цього конкурсу.

Сергій Танчинець прийшов на програму "Сніданок з 1+1" із презентацією нового кліпу зі співачкою TAYANNA. Під час розмови ведучі запитали артиста, чому гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" не подається на Національний відбір на Євробачення-2024, який нещодавно стартував в Україні.

Сергій Танчинець відповів, що це не їхня історія такі конкурси, хоча він поважає "Євробачення" і стежить за перебігом Нацвідбору та конкурсу.

"Я вже бувавий для цього. Ні, це не наша історія. Я з повагою ставлюся до цього конкурсу, і до конкурсантів. І бажаю, звичайно, кращим ставати заслужено кращими, отримувати нагороду за це у вигляді перемоги. Спостерігаю за цим періодично, але себе там не бачу", — відповів Сергій Танчинець.

Зазначимо, що днями вийшов новий кліп "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" у дуеті з TAYANNA на чуттєву ліричну пісню "А ти…". За словами Сергія Танчинця, кліп мали знімати в Ісландії на тлі красивих пейзажів цієї країни під час європейського туру "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Проте артист захворів і змушений був повернутися до України, тож кліп знімали вдома.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" та Злата Огневич випустили зворушливу пісню до Дня Незалежності. А на кліп їх надихнув Іван Франко.