Фронтмен "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Танчинец признался, почему не хочет на "Евровидение-2024" (видео)

Артист неожиданно ответил на вопрос о Евровидении

Фронтмен популярной рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, который разводится с женой после почти 15 лет брака, рассказал, почему группа не подается на Нацотбор и не хочет на "Евровидение-2024". По словам артиста, они уже "старые" для этого конкурса.

Сергей Танчинец пришел на программу "Снiданок з 1+1" с презентацией нового клипа с певицей TAYANNA. В ходе разговора ведущие спросили у артиста, почему группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" не подается на Национальный отбор на Евровидение-2024, который недавно стартовал в Украине.

Сергей Танчинец ответил, что это не их история такие конкурсы, хотя он уважает "Евровидение" и следит за ходом Нацотбора и конкурса.

"Я уже бывалый для этого. Нет, это не наша история. Я с уважением отношусь к этому конкурсу, и к конкурсантам. И желаю, конечно, лучшим становиться заслуженно лучшими, получать награду за это в виде победы. Слежу за всем этим периодически, но себя там не вижу", — честно ответил Сергей Танчинец.

Отметим, что на днях вышел новый клип "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" в дуэте с TAYANNA на чувственную лирическую песню "А ты…". По словам Сергея Танчинца, клип должны были снимать в Исландии на фоне красивых пейзажей этой страны во время европейского тура "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Однако артист заболел и вынужден был вернуться в Украину, так что клип снимали дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" и Злата Огневич выпустили трогательную песню ко Дню Независимости. А на клип их вдохновил Иван Франко.