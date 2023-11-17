Названо імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024: хто потрапив до списку

Громадське мовлення представило шорт-лист фіналістів

У травні 2024 року у шведському місті Мальме пройде 68-й пісенний конкурс Євробачення-2024. В Україні вже розпочався процес відбору учасників на конкурс, раніше Суспыльне мовлення представило лонг-лист із 20 учасників, а тепер назвало імена 10 фіналістів.

Так, у фінал Національного відбору на Євробачення-2024 увійшли:

alyona alyona & Jerry Heil DREVO INGRET MÉLOVIN NAHABA NAZVA SKYLERR YAGODY YAKTAK Ziferblat

Крім того, у телеграм-каналі Нацвідбору на Євробачення повідомили, що до десятка учасників додасться ще один фіналіст, якого оберуть українці на голосуванні. Це буде людина із лонг-листа.

"Зовсім скоро у вас буде можливість обрати 11-го фіналіста Нацвідбору серед учасників лонгліста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів", — йдеться у повідомленні офіційного телеграм-каналу.

Зазначимо, що серед десяти фіналістів є вже широко відомі та популярні українські зірки – alyona alyona & Jerry Heil, а також MÉLOVIN, який не просто був на Нацвідборі, а переміг у ньому та представляв Україну на Євробаченні у 2018 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Melovin чесно розповів, чому вирішив йти на Нацвідбір на Євробачення-2024. За словами артиста, йому потрібно знову подарувати натхнення своїм шанувальникам.