Названо імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024: хто потрапив до списку
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Громадське мовлення представило шорт-лист фіналістів
У травні 2024 року у шведському місті Мальме пройде 68-й пісенний конкурс Євробачення-2024. В Україні вже розпочався процес відбору учасників на конкурс, раніше Суспыльне мовлення представило лонг-лист із 20 учасників, а тепер назвало імена 10 фіналістів.
Так, у фінал Національного відбору на Євробачення-2024 увійшли:
- alyona alyona & Jerry Heil
- DREVO
- INGRET
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- SKYLERR
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Крім того, у телеграм-каналі Нацвідбору на Євробачення повідомили, що до десятка учасників додасться ще один фіналіст, якого оберуть українці на голосуванні. Це буде людина із лонг-листа.
"Зовсім скоро у вас буде можливість обрати 11-го фіналіста Нацвідбору серед учасників лонгліста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів", — йдеться у повідомленні офіційного телеграм-каналу.
Зазначимо, що серед десяти фіналістів є вже широко відомі та популярні українські зірки – alyona alyona & Jerry Heil, а також MÉLOVIN, який не просто був на Нацвідборі, а переміг у ньому та представляв Україну на Євробаченні у 2018 році.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Melovin чесно розповів, чому вирішив йти на Нацвідбір на Євробачення-2024. За словами артиста, йому потрібно знову подарувати натхнення своїм шанувальникам.