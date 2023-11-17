Названы имена финалистов Нацотбора на Евровидение-2024: кто попал в список
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Общественное вещание представило шорт-лист финалистов
В мае 2024 года в шведском городе Мальме пройдет 68-й песенный конкурс Евровидение-2024. В Украине уже начался процесс отбора участников на конкурс, ранее Общественное вещание представило лонг-лист из 20 участников, а теперь назвало имена 10 финалистов.
Так, в финал Национального отбора на Евровидение-2024 вошли:
- alyona alyona & Jerry Heil
- DREVO
- INGRET
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- SKYLERR
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Кроме того, в телеграм-канале Нацотбора на Евровидение сообщили, что к десяти участникам добавится еще один финалист, которого выберут украинцы на голосовании. Это будет человек из лонг-листа.
"Совсем скоро у вас будет возможность выбрать 11-го финалиста Нацотбора среди участников лонглиста, по результатам прослушиваний не попавших в список финалистов", — говорится в сообщении официального телеграмм-канала.
Отметим, что среди десяти финалистов есть уже широко известные и популярные украинские звезды — alyona alyona & Jerry Heil, а также MÉLOVIN, который не просто был на Нацотборе, а победил в нем и представлял Украину на Евровидении в 2018 году.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Melovin честно рассказал, почему решил идти на Нацотбор на Евровидение-2024. По словам артиста, ему нужно снова подарить вдохновение своим поклонникам.