Зачем Melovin Евровидение? Артист честно рассказал, почему решил идти на Нацотбор

Исполнитель открыл правду поклонникам

На днях Общественный вещатель объявил лонг-лист участников Национального отбора на "Евровидение-2024". В списке значится имя украинского певца Melovin (Костя Бочаров), который уже представлял Украину на конкурсе в 2018 году и занял 17-е место.

В своем Instagram Melovin решил объяснить поклонникам свое решение принимать участие в Нацотборе и снова попробовать представлять Украину на Евровидении в Швеции. По словам артиста, он решил напомнить себе, что он был или есть для кого-то вдохновением и светом в эти тяжелые времена. И именно этот факт дает силы ему самому.

"И только тогда, когда я это напоминаю себе, у меня снова появляются силы. Они берутся даже тогда, когда думал, что их нет. Поэтому да. Мы вместе идем на Национальный отбор Евровидения", — подытожил Melovin.

Отметим, что в опубликованном лонг-листе Нацотбора есть еще несколько известной широкой публике имен, среди которых alyona alyona и Jerry Heil. Исполнительницы во время войны сдружились, выпустили несколько совместных треков и много гастролировали в поддержку Украины. А теперь, видимо, решили объединиться и попробовать свои силы на Нацотборе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто представит Украину на Детском Евровидении 2023. Названо имя победителя.