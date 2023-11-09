Melovin, alyona alyona, Jerry Heil и другие: названы имена участников Нацотбора на Евровидение 2024 (видео)

В списке много новых лиц

Весной 2024 года в шведском городе Мальме пройдет 68-й песенный конкурс Евровидение-2024. В Украине уже начался предварительный отбор участников на песенный конкурс.

Как сообщили в официальном телеграмм-канале Нацотбора, уже названы 20 исполнителей, который прошли предварительный отбор.

Следующий этап Национального отбора – прослушивание. По его результатам выберут не более 10 финалистов отбора.

Пока что в лонг-листе такие участники:

alyona alyona & Jerry Heil ANKA Carpetman Drevo INGRET Julia Belei KARYOTYPE KRYLATA MÉLOVIN NAHABA NAZVA PARFENIUK SHÉPA SKYLERR STASYA SWOIIA TESLENKO YAGODY YAKTAK Ziferblat

Как отметили организаторы, среди участников лонг-листа, которые не попадут в основной список, проведут онлайн-голосование. В результате которого участник, который наберет больше всего голосов, тоже попадет в финал.

Отметим, что среди кандидатов на представление Украины в Мальме есть Melovin, который уже был на "Евровидении" от Украины в 2018 году. А участница Jerry Heil уже несколько раз принимала участие в Нацотборе. Так, в прошлом году певица заняла третье место. А в этом Нацотборе, видимо, решила объединить силы и спеть дуэтом с alyona alyona.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто представит Украину на Детском Евровидении 2023. Названо имя победителя.