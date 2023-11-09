Melovin, alyona alyona, Jerry Heil и другие: названы имена участников Нацотбора на Евровидение 2024 (видео)
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В списке много новых лиц
Весной 2024 года в шведском городе Мальме пройдет 68-й песенный конкурс Евровидение-2024. В Украине уже начался предварительный отбор участников на песенный конкурс.
Как сообщили в официальном телеграмм-канале Нацотбора, уже названы 20 исполнителей, который прошли предварительный отбор.
Следующий этап Национального отбора – прослушивание. По его результатам выберут не более 10 финалистов отбора.
Пока что в лонг-листе такие участники:
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- PARFENIUK
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- TESLENKO
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Как отметили организаторы, среди участников лонг-листа, которые не попадут в основной список, проведут онлайн-голосование. В результате которого участник, который наберет больше всего голосов, тоже попадет в финал.
Отметим, что среди кандидатов на представление Украины в Мальме есть Melovin, который уже был на "Евровидении" от Украины в 2018 году. А участница Jerry Heil уже несколько раз принимала участие в Нацотборе. Так, в прошлом году певица заняла третье место. А в этом Нацотборе, видимо, решила объединить силы и спеть дуэтом с alyona alyona.
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