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Melovin, alyona alyona, Jerry Heil и другие: названы имена участников Нацотбора на Евровидение 2024 (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Кто-то делает уже не первую попытку покорить Нацотбор Новость обновлена 09 ноября 2023, 11:25
Кто-то делает уже не первую попытку покорить Нацотбор. Фото Коллаж "Телеграфа"

В списке много новых лиц

Весной 2024 года в шведском городе Мальме пройдет 68-й песенный конкурс Евровидение-2024. В Украине уже начался предварительный отбор участников на песенный конкурс.

Как сообщили в официальном телеграмм-канале Нацотбора, уже названы 20 исполнителей, который прошли предварительный отбор.

Следующий этап Национального отбора – прослушивание. По его результатам выберут не более 10 финалистов отбора.

Пока что в лонг-листе такие участники:

  1. alyona alyona & Jerry Heil
  2. ANKA
  3. Carpetman
  4. Drevo
  5. INGRET
  6. Julia Belei
  7. KARYOTYPE
  8. KRYLATA
  9. MÉLOVIN
  10. NAHABA
  11. NAZVA
  12. PARFENIUK
  13. SHÉPA
  14. SKYLERR
  15. STASYA
  16. SWOIIA
  17. TESLENKO
  18. YAGODY
  19. YAKTAK
  20. Ziferblat

Как отметили организаторы, среди участников лонг-листа, которые не попадут в основной список, проведут онлайн-голосование. В результате которого участник, который наберет больше всего голосов, тоже попадет в финал.

Отметим, что среди кандидатов на представление Украины в Мальме есть Melovin, который уже был на "Евровидении" от Украины в 2018 году. А участница Jerry Heil уже несколько раз принимала участие в Нацотборе. Так, в прошлом году певица заняла третье место. А в этом Нацотборе, видимо, решила объединить силы и спеть дуэтом с alyona alyona.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто представит Украину на Детском Евровидении 2023. Названо имя победителя.

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#нацотбор на евровидение #Евровидение-2024