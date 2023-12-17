"Красуня": 53-річна Ірина Білик зачарувала образом у квітках (фото)

Народна артистка України похизувалась аутфітом у стильному костюмі

Відома українська виконавиця і композиторка Ірина Білик, яку іноді називають "українською Мадонною", показала стильний образ. Співачка не один раз змінювала свій імідж протягом довгої концертної діяльності, проте відчуття стилю в зірці так і не згасає.

Співачка виклала у соцмережу Інстаграм фото, яке супроводжується композицією Білик під назвою "Без тебе". Прем'єра кліпу на цей сингл відбулась 17 листопада на YouTube.

На знімку виконавиця позує, сидячи на дерев'яній сходинці. Білик одягнена у костюмі ніжно-лимонного кольору, а її жакет прикрашають фіолетові квітки зі стеблами та зеленими листками. Свій елегантний образ виконавиця підкреслила білими туфлями з гострим носком.

"Чи готові ви в новому році подарувати своїй коханій людині повну свободу?", — поставила риторичне питання зірка своїм шанувальникам. У коментарях підписники зазначили, що лук вийшов дуже красивий.

"Неймовірно вродлива і як завжди стильна", "Красуня", "Неймовірна краса! Ірочка ніби весняна квітка", — пишуть фоловери зірки, якій у квітні виповнилось 53 роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ірина Білик вшанувала пам'ять мами Кузьми Скрябіна, яка померла 23 вересня. Причина смерті 76-річної Ольги Кузьменко невідома.