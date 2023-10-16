"Звонили Тимати и Кадыров": Оля Полякова рассказала об угрозах артистам в начале войны (видео)

Певица не стала называть имена звезд, получавших угрозы

Выступавшая на скандальной львовской свадьбе украинская певица Оля Полякова рассказала об угрозах со стороны известных россиян во время полномасштабной российско-украинской войны. Звезда назвала два имени – российского исполнителя Тимати и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом Оля Полякова заявила в интервью Дмитрию Гордону на его YouTube-канале 16 октября. Кому именно звонили, артистка говорить не стала.

Так, "королева ночи" отметила, что многим артистам звонили Тимати и Кадыров. По ее словам, россияне угрожали "так, как они умеют".

"Они угрожали смертью, убийством родных, говорили, что "мы тебя найдем в любой точке мира и порежем на меха", — говорит Полякова. — Я точно знаю двух артистов, которым звонили. Но эти артисты не скурвились и продолжили делать свою работу, а некоторые замолчали".

Ни один из российских артистов, с кем общалась украинка, не позвонил ей после российского вторжения в феврале 2022 года. Более того, певица имела приятельские отношения с путинистом Киркоровым, но после его заявлений во время полномасштабной войны призналась, что за эту дружбу ей стыдно.

Ранее "Телеграф" писал, что Максим Галкин и Алла Пугачева, которые во время открытого нападения рф на Украину уехали в Израиль, прячутся от обстрелов. Вместе со звездными родителями в укрытии их дети.