"Дзвонили Тіматі й Кадиров": Оля Полякова розповіла про погрози артистам на початку війни (відео)

Співачка не стала називати імена зірок, які отримували погрози

Українська співачка Оля Полякова, яка виступала на скандальному львівському весіллі, розповіла про погрози з боку відомих росіян під час повномасштабної російсько-української війни. Зірка назвала два імені – російського виконавця Тіматі та глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це Оля Полякова заявила в інтерв’ю Дмитру Гордону на його Youtube-каналі 16 жовтня. Кому саме дзвонили, артистка казати не стала.

Так, "королева ночі" зазначила, що багатьом артистам дзвонили Тіматі та Кадиров. За її словами, росіяни погрожували "так, як вони вміють".

"Вони погрожували смертю, убивством рідних, казали, що "ми тебе знайдемо в будь-якій точці світу й поріжемо на "меха", — каже Полякова. — Я точно знаю двох артистів, яким дзвонили. Але ці артисти не скурвилися і продовжили робити свою роботу, а деякі чогось замовкли".

Жоден з російських артистів, з ким спілкувалася українка, не подзвонив їй після російського вторгнення у лютому 2022 року. Ба більше, співачка мала приятельські стосунки з путіністом Кіркоровим, але після його заяв під час повномасштабної війни зізналася, що за цю дружбу їй соромно.

Раніше "Телеграф" писав, що Максим Галкін і Алла Пугачова, які під час відкритого нападу рф на Україну виїхали в Ізраїль, ховаються від обстрілів. Разом з зірковими батьками в укритті їхні діти.