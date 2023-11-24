Оля Полякова избила российского оператора и вспомнила работу в россии

Звезда имела интересные предложения в рф, но отказалась выступать для россиян

Украинская певица Оля Полякова всегда в эпицентре событий украинского шоу-бизнеса, певица никогда не лезет за словом в карман, когда приходится отстаивать свою позицию. Артистка недавно преодолела вредные привычки и рассказала, как строила свою творческую деятельность в стране-террористке.

Знаменитость в интервью Славе Демину призналась, что в 2015 году имела контракт с московской телекомпанией. Полякова вела несколько успешных в россии проектов, однако всегда отличалась своей проукраинской позицией, поэтому в дальнейшем не сложилось с российской сценой.

"Мы ездили туда на съемку. Это было очень тяжело, потому что я спорила со всеми", – поделилась Оля.

Полякова рассказала интересную историю, как ее очень разгневала пророссийская позиция одного из членов команды известного в россии телешоу. Певица силой доказывала россиянину, что он ошибается. Однако, несмотря на такие попытки что-то ему объяснить, знаменитости не удалось "достучаться".

"Однажды я даже подралась с оператором. Он такую чушь говорил, что я просто полезла к нему драться. Говорил об этом "распятии мальчиков" и всяком другом, что слышал по телевизору. Нам казалось, что с ними можно говорить и убедить. Это неправда", — вспомнила Полякова.

Звезда уточнила, что на тот момент ее как раз ожидал успех. Она подписала контракт с большим популярным российским лейблом. Ей уже успели предсказать светлое и успешное будущее на землях оккупанта.

Но в начале 2015 года артистка отказалась от карьеры в россии. После этого певица окончательно перестала ездить в рф. Она разорвала все соглашения и с тех пор работала на родине.

"Для меня большая радость, что артисты, развернувшиеся в начале 2015 года в сторону Украины и начавшие развивать украинский шоу-бизнес здесь… Эти артисты его и сделали буквально за три-четыре года. Красивым, изысканным, разнообразным", – резюмировала Полякова.

Ранее "Телеграф" писал, что Оля Полякова рассказывала об угрозах артистам во время войны. В этом деле замешаны Тимати и Кадыров.