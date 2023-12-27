Оля Полякова прокоментувала "голу вечірку" в Росії

Оля Полякова висміяла учасників "голої вечірки" в Москві

Відома українська співачка Оля Полякова, яка розповідала про свою роботу в Росії, прокоментувала "голу вечірку". Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, де засудила артистів російської естради.

Вже неодноразово Оля Полякова висловлювалася негативно про зірок Росії і отримувала від них погрози. Цього разу вона виклала розмовне відео, в якому розповіла про "заболотну естраду".

Колишня ведуча програми "Орел і Решка", а тепер російська блогерка Настя Івлєєва, організувала вульгарну вечірку в самому центрі Москви. Її відвідав путініст Філіп Кіркоров. За це росіянин довго виправдовувався та записав відео, в якому розповів, що зайшов туди "випадково". Однак його костюм говорить зовсім про інакше.

Філіп Кіркоров та Настя Івлєєва на вечірці у Москві

Сьогодні українська зірка Оля Полякова опублікувала відео, на якому висміяла таку поведінку Кіркорова та інших зірок російської естради. Вона завуальовано натякнула, що, мабуть, Кіркоров зняв відеопояснення через те, що злякався, що після відвідування такої вечірки йому заборонять виступати в Росії. Також Полякова заявила, що російські зірки для нас тепер "навік чужі", хоч і зізналася, що українські артисти "тягнулись до Москви", але більше такого не станеться.

Коментатори поділилися на два табори. Одні підтримують Полякову та хвалять за творчість. Інші ж згадують про її скандальний виступ на весіллі екс-прокурора Ростислава Ільницького та кажуть, що вона нічим не краща за учасників "голої вечірки"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ірина Білик показала свого сина. Зірка поділилася фото в Instagram.