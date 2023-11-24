Оля Полякова почубилася з російським оператором та пригадала роботу в росії

Зірка мала цікаві пропозиції в рф, але відмовилась виступати для росіян

Українська співачка Оля Полякова завжди в епіцентрі подій українського шоубізнесу, співачка ніколи не лізе за словом до кишені, коли доводиться відстоювати свою позицію. Артистка нещодавно подолала шкідливі звички та розповіла, як будувала свою діяльність у країні-терористці.

Знаменитість в інтерв'ю Славі Дьоміну зізналася, що 2015 року мала контракт з московською телекомпанією. Полякова вела декілька значних і успішних в рф проєктів, однак завжди вирізнялася своєю проукраїнською позицією, тому у подальшому не склалося із російською сценою

"Ми їздили туди на знімання. Це було дуже тяжко, бо я сперечалася з усіма", – поділилася Оля.

Полякова розповіла цікаву історію, як її дуже розгнівала проросійська позиція одного з членів команди відомого в рф телешоу. Співачка силою доводила росіянину, що він помиляється. Однак, попри такі намагання щось йому пояснити, знаменитості не вдалося "достукатися".

"Один раз я навіть побилася з оператором. Він таку нісенітницю говорив, що я просто полізла до нього битися. Говорив про оце "розп'яття хлопчиків" і всіляке інше, що чув по телевізору. Нам здавалося, що з ними можна говорити та переконати. Це неправда", – пригадала Полякова.

Зірка уточнила, що на той момент на неї якраз чекав успіх. Вона підписала контракт з великим популярним російським лейблом. Їй вже встигли напророкувати світле та успішне майбутнє на землях окупанта.

Але на початку 2015 року артистка відмовилася від кар'єри в рф. Після цього співачка остаточно припинила їздити до росії. Вона розірвала усі угоди й відтоді працювала на батьківщині.

"Для мене велика радість, що артисти, які розгорнулися на початку 2015 року в бік України й почали розвивати український шоу-бізнес тут… Ці артисти його й зробили буквально за три-чотири роки. Красивим, вишуканим, різноманітним", – резюмувала Полякова.

Раніше "Телеграф" писав, що Оля Полякова розповідала про погрози артистам під час війни. У цій справі замішані Тіматі і Кадиров.