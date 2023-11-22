"Я йому мало бороду не відгризла": Полякова розповіла, як її принизив особистий перукар (відео)

Артистка була не в собі від люті

Популярна українська співачка та головна суперблондинка українського шоу-бізнесу Оля Полякова, яка нещодавно розповіла про погрози артистам на початку війни, поділилася історією, як її принизив власний перукар. Більше того, це не просто особистий майстер з волосся артистки, але ще й її кум.

Як розповіла Оля Маші Єфросиніній у програмі "Дорослі дівчата", вона прийшла на фарбування волосся до свого кума-перукаря. І поки він займався фарбуванням волосся, співачка запитала, як йому її останні концерти.

За словами Полякової, перукар наговорив їй купу приємних слів та похвали за концерти. Однак зробив одне невелике зауваження, яке вивело її із себе.

"Запитую, мовляв, ну як концерт. А він: "Боже, який концерт, як все круто, як все чудово. Але пора в тренажерний зал, ручки-то підвисають". Я ось так повернулася, як зарядила йому ось таку тираду. Ну хто тебе, блін, просить? Я коли-небудь, що-небудь про тебе таке говорила? Мене не можна критикувати, мене можна лише хвалити", — розповіла Полякова.

За словами співачки, через її особисті комплекси пов’язані з "але", вона не чує всього хорошого, а чує тільки те, що йде після "але".

"Ось він мені купу наговорив хорошого, 20 хвилин говорив, яка я талановита, але ось ці "висячі ручки", вони мене розлютили так, що я забула все, що він казав хороше. Я його мало не вбила, я йому мало бороду не відгризла", — поділилася Оля Полякова своїми емоціями через критику від перукаря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова після весілля екс-прокурора та співробітниці ДБР у Львові відповіла на хейт українців. Співачка після виступу на скандальному весіллі та хвилі хейту відповіла українцям.