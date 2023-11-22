"Я ему чуть бороду не отгрызла": Полякова рассказала, как ее унизил личный парикмахер (видео)

Артистка была не в себе от ярости

Популярная украинская певица и главная суперблондинка украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, которая недавно рассказала об угрозах артистам в начале войны, поделилась историей, как ее унизил собственный парикмахер. Более того, это не просто личный мастер по волосам артистки, но еще и ее кум.

Как рассказала Оля Маше Ефросининой в программе "Взрослые девочки", она пришла на покраску волос к своему куму-парикмахеру. И пока он занимался покраской волос певица спросила, как ему ее последние концерты.

По словам Поляковой, парикмахер наговорил ей кучу приятных слов и похвалы за концерты. Однако сделал одно небольшое замечание, которое вывело ее из себя.

"Спрашиваю, мол, ну как концерт. А он: "Боже, какой концерт, как все круто, как все прекрасно. Но пора в зал тренажерный, ручки-то подвисают". Я вот так повернулась, как зарядила ему вот такую тираду. Ну кто тебя, блин, просит? Я когда-нибудь, что-нибудь о тебе такое говорила? Меня нельзя критиковать, меня можно только хвалить", — рассказала Полякова.

По словам певицы, из-за ее личных комплексов связанных с "но", она не слышит всего хорошего, а слышит только то, что идет после "но".

"Вот он мне кучу наговорил хорошего, 20 минут говорил, какая я талантливая, но вот эти "висячие ручки", они меня взбесили так, что я забыла все, что он говорил хорошее. Я его чуть не убила, я ему чуть бороду не отгрызла", — поделилась Оля Полякова своими эмоциями из-за критики от парикмахера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Полякова после свадьбы экс-прокурора и сотрудницы ГБР во Львове ответила на хейт украинцев. Певица после выступления на скандальной свадьбе и волны хейта ответила украинцам.