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Статья Путина об Украине - предвестник "большого соглашения" между РФ и Западом, - экс-нардеп
Статья Путина об Украине - предвестник "большого соглашения" между РФ и Западом, - экс-нардеп

Статья Путина об Украине - предвестник "большого соглашения" между РФ и Западом, - экс-нардеп

Статья Путина об Украине - предвестник "большого соглашения" между РФ и Западом, - экс-нардеп
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф

На сайте президента России в понедельник, 12 июля, была опубликована большая статья Владимира Путина. В ней он рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян", продолжает продвигать тезис, что якобы "россияне и украинцы являются одним народом", критикует украинскую власть и Запад, якобы создавших проект "антиРоссия".

Появление этой статьи и ее основные акценты проанализировал для "Телеграфа" народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"В своей статье Путин в очередной раз объявил территорию Украины зоной своих исключительных геополитических интересов, – отмечает эксперт. – Историки обсуждают достоверность исторических фактов, однако, конечно, история в данном случае используется только как оправдание и обоснование политики. Ключевым посылом статьи является то, что Россия никогда не допустит, чтобы с территории Украины возникла угроза ее безопасности. Для этого в статье фактически объявляются территориальные претензии. В случае несогласия украинского руководства с российской политикой, автор намекает на то, что от Украины могут быть отделены те территории, которые не входили в состав Украинской ССР на момент вступления в СССР".

Что касается перспектив реинтеграции неподконтрольных территорий ОРДЛО, то это предлагается сделать только на условиях Кремля, то есть с формированием де-факто федерации с предоставлением особого статуса, обращает внимание Игорь Попов.

По мнению эксперта, появление статьи связано с подготовкой "Большого Соглашения" между Западом и Россией.

Игорь Попов поясняет: "Признаками новых договоренностей стала достройка "Северного потока-2", отказ Украине в предоставлении Плана действий членства в НАТО, а также глобальные договоренности по отношениям России и Китая или участия РФ в западной кампании сохранения климата. Мир живет в информационном обществе, идет борьба за смыслы, и Путин сделал свой ход – опубликовал свое толкование истории и свою интерпретацию состояния дел в Украине. Накануне 30-летия Независимости мы получим собственно украинское видение. Оно не должно быть ответом на данную статью, но должно содержать описание картины мира и места Украины в этом мире".

Политолог Андрей Окара проанализировал для "Телеграфа" месседжи, заложенные Кремлем в новой статье Путина.

Как сообщалось ранее, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал "Телеграфу", чего добивается Кремль заявлениями о русских и украинцах как об "одном народе" - и как на это следует реагировать Украине.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, ЕС, РФ, Владимир Путин, Северный поток-2.
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