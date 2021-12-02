Харьковский бизнесмен о Путине: "Эти люди никакие нам не братья"

Сапронов заявил, что Россия должна вернуть Украине Крым и Донбасс и долго извиняться

Известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, который родился и вырос в РФ, заявил, что Россия — однозначный агрессор и ее жители никакие нам не братья.

Такое мнение Сапронов озвучил в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По словам харьковчанина, за последние десятилетия было много хорошего, что потрясло человечество — Стив Джобс и Илон Макс, к примеру. Вместе с этим было достаточное количество плохих вещей — 11 сентября 2001 года (дата террористического акта в Америке, когда террористы "Аль-Каиды" атаковали башни — близнецы и убили 2 996 человек). Для Украины — это война, начавшаяся в 2014 году.

"Я родился и вырос в России, приехал в Харьков после срочной службы в армии и с 1983 года – здесь. Долгое время значительная часть финансового потока была в России. Но в 2014 году я прекратил его, это был мой внутренний протест", — рассказал Сапронов.

Бизнесмен добавил, что сейчас он однозначно называет Россию агрессором и заявляет, что она ведет войну против Украины.

"Однозначно – Путин – то слово, о котором все поют. И эти люди никакие нам не братья: пока как минимум не отдадут Крым, не уйдут с Донбасса и не будут долго извиняться", — резюмировал Сапронов.

Напомним, что Юрий Сапронов в интервью "Телеграфу" также рассказал про небезопасный Харьков, бизнес в пандемию и нового мэра Игоря Терехова.

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