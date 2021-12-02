Харківський бізнесмен про Путіна: "Ці люди ніякі нам не брати"

Сапронов заявив, що Росія має повернути Україні Крим та Донбас і довго вибачатися

Відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов, який народився і виріс у РФ, заявив, що Росія – однозначний агресор та її мешканці ніякі нам не брати.

Таку думку Сапронов озвучив в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За словами харків’янина, за останні десятиліття було багато хорошого, що вразило людство — Стів Джобс та Ілон Макс, наприклад. Водночас була достатня кількість поганих речей – 11 вересня 2001 року (дата терористичного акту в Америці, коли терористи "Аль-Каїди" атакували вежі – близнюки та вбили 2 996 людей). Для України — це війна, яка розпочалася у 2014 році.

"Я народився і виріс у Росії, приїхав до Харкова після строкової служби в армії й з 1983 року — тут. Довгий час значна частина фінансового потоку була в Росії. Але у 2014 році я припинив його, це був мій внутрішній протест", — розповів Сапронов.

Бізнесмен додав, що зараз він однозначно називає Росію агресором та заявляє, що вона веде війну проти України.

"Однозначно — Путін — те слово, про яке всі співають. І ці люди ніякі нам не брати: поки як мінімум не віддадуть Крим, не підуть з Донбасу і не будуть довго вибачатися", — резюмував Сапронов.

Нагадаємо, що Юрій Сапронов в інтерв’ю "Телеграфу" також розповів про небезпечний Харків, бізнес у пандемію та нового мера Ігоря Терехова.

Раніше ми писали, чого добивається бізнесмен у справі 16-річного Колі Харківського, який влаштував резонансну смертельну ДТП у Харкові.