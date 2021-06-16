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Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине

Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
Обновлено 21:15 Сегодня Телеграф скриншот

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве в среду, 16 июня, заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины со стороны США, а также рассказал, как видит ситуацию с минскими соглашениями.

Об этом Байден сказал на пресс-конференции после переговоров с Путиным.

"Я передал (Путину – ред.) нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил президент США.

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Он также сообщил, что во время переговоров высказал президенту РФ свое видение Минских соглашений.

"Мы обсуждали Минские договоренности. Он (Путин – ред.) не противоречил мне. Однако, разумеется, отличия были", - подчеркнул Байден.

Стоит отметить, что слова Байдена не совсем совпадают с тем, как обсуждение минских соглашений с президентом США преподнес Путин.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 311

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Украина, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Минские соглашения.
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