Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве в среду, 16 июня, заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины со стороны США, а также рассказал, как видит ситуацию с минскими соглашениями.

Об этом Байден сказал на пресс-конференции после переговоров с Путиным.

"Я передал (Путину – ред.) нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил президент США.

Он также сообщил, что во время переговоров высказал президенту РФ свое видение Минских соглашений.

"Мы обсуждали Минские договоренности. Он (Путин – ред.) не противоречил мне. Однако, разумеется, отличия были", - подчеркнул Байден.

Стоит отметить, что слова Байдена не совсем совпадают с тем, как обсуждение минских соглашений с президентом США преподнес Путин.