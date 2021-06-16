Виноваты все, кроме России: Путин опять "перевел стрелки" по поводу Донбасса и войск у границ Украины (видео)

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Обновлено 19:56 Сегодня Телеграф скриншот

В ходе переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина тема вступления Украины в НАТО практически не обсуждалась.

Об этом заявил президент РФ на пресс-конференции после саммита.

"Что касается обязательств по поводу Украины, то у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. И если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути", - сказал Путин.

После этого он рассказал о том, что Украина не хочет проводить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пока там находятся поддерживаемые РФ боевики, как того хочет он сам.

"Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО

Говоря же о масштабной передислокации российских войск в оккупированный РФ Крым и непосредственно к границам Украины, он сказал, что Россия в своем праве.

"Мы проводим учения на своей территории, так же, как США проводят много учений на своей территории. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав, к государственным границам Соединенных Штатов Америки. К сожалению наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны, а у российской".

Путин мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 512

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США, Россия, Учения, Донбасс, Владимир Путин.
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