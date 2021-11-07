Беларусь постепенно становится частью имперской России

Президент РФ Владимир Путин и непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета, проходившего в онлайн-режиме, утвердили 28 союзных программ двух стран. Путин при этом находился на территории временно оккупированного Севастополя, а Лукашенко вышел на связь из Минска. И изъявил желание посетить и Севастополь, и Крым (где ни разу не был с момента их захвата Россией).

Думаю, нельзя назвать это союзом двух диктаторов. Это очень неравный "брак". Понятно, кто кого и в каком виде здесь имеет… Ввиду.

Конечно, Лукашенко будет приглашен в Крым – и обязательно туда приедет. Младший партнер должен быть замазан общим преступлением. Это одно из условий, которые выставляет Кремль. Но сейчас видно он ведет себя еще не так хорошо, чтобы быть приглашенным в Крым – к "царю". Выкаблучивается, наверное. Потому пока – нет.

Понято, что Крым, Беларусь и Россия – та империя, которую Путин хочет. И которую он может продемонстрировать своим поклонникам. Как говорится, на безрыбье и раком станешь.

Он бы, конечно, хотел добавить сюда и Украину, но – не получается.

Приходится довольствоваться тем, что есть. Но и Беларусь – неплохой куш. По смыслу чуть мене впечатляющий для россиян, чем "Крымнаш". Но – тем не менее. Беларусь они всегда считали территорией России, а белорусов никогда не считали за людей.

Для них это будет не так ярко-эмоционально как Крым. Но когда фанаты Путина увидят, что границы империи расширяются, он таким образом свою легитимность в этом преступном сообщество под названием "русский мир" – укрепит.