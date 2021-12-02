"Путин хочет воплотить давнюю мечту": почему Москва избегает переговоров с Зеленским и ищет встречи с Байденом

Политические эксперты объяснили, почему вероятность прямых переговоров Киева и Москвы по Донбассу — минимальна

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря, во время выступления в Верховной Раде, заявил о том, что нужно вести прямые переговоры с РФ ради восстановления мира в нашей стране.

В конце ноября с намерениями «навести мосты» между Украиной и Россией, которые никак не могут выйти на переговорный процесс по урегулированию конфликта, выступали президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Эксперты оценили для «Телеграфа» перспективы переговоров и риски, которые могут быть в них заложены.

Путин повышает ставки

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш уверен, что перспективы переговоров между Киевом и Москвой по урегулированию конфликта на Донбассе нет.

«Россия не признаёт себя стороной конфликт. Соответственно, не будет вести такие переговоры, – поясняет он. – А мы ставим вопрос – и Зеленский именно об этом говорил 1 декабря в Раде – о решении конфликта на Донбассе путем прямых переговоров с РФ. На что страна-агрессор устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков в очередной раз ответила, что не пойдет на это. Точно так же российский МИД отреагировал на инициативу Эрдогана, выдав традиционные меседжи о том, что конфликт «внутриукраинский» и РФ тут якобы ни при чём».

По словам Сергея Гармаша, Путин обостряет ситуацию на Донбассе и создает военное напряжение на наших границах с целью повышения ставок на будущих переговорах с Байденом.

«Соответственно, Путину нет смысла включать в переговорный процесс Эрдогана. Ему интереснее говорить на ту же тему с Байденом, – поясняет Сергей Гармаш. – Тем более, что давняя мечта российского президента – делить мир с президентом США. Как Путин открыто заявил на недавней коллегии МИД РФ, он выступает с инициативой сбора саммита глав государств членов Совета нацбезопасности ООН. То есть, фактически, выступает за Ялту-2 – новый передел мира. И именно для этого ему нужны переговоры с Байденом. Там он надеется решить, как минимум, «украинский вопрос». Потому перспектив участия Эрдогана в этих переговорах я не вижу. Да и сами россияне уже заявили, что не видят необходимости в такого рода посредничестве Турции».

Напомним, что весенним обострением у украинских границ Путин сперва вынудил Байдена позвонить ему, а потом и встретиться лично – в июне, в Женеве. Но, похоже, «передела мира» тогда не состоялось. И вот – новая попытка Путина «заглянуть в глаза» Байдену.

Сдаст ли нас Запад?

Сергей Гармаш акцентирует, что Украина – не чемодан какой-то, чтобы нас могли взять и сдать. Кому-то, куда-то.

«У нас уже достаточно серьезная армия, по беоспособности первая в Европе. Мы 8 лет воюем. Есть своя внутриполитическая ситуация. Даже если Байден будет пытаться (хоть не думаю, что это в его интересах) принудить нас к чему-то, что может дестабилизировать ситуацию в Украине и быть угрозой для власти, то понятно – власть не пойдет на такой шаг. И не будет реализовывать такие решения», – отмечает эксперт.

Он также уверен, что и Запад прекрасно понимает – реализация Минских соглашений в варианте России означает капитуляцию Украины. Иначе, подчеркивает Сергей Гармаш, Запад бы не настаивал, что РФ является стороной конфликта.

«Наши европейские коллеги по нормандскому формату – Германия и Франция, как мы видели после «слива» россиянами дипломатической переписки, подчеркивали, что позиция России в стиле «мы не сторона конфликта, пусть Киев говорит с Донецком и Луганском» – бесперспективна. Потому что не будет поддержана Украиной, – поясняет Сергей Гармаш. – Для Запада, особенно Западной Европы, да и США тоже (ведь Европа для них – и сфера влияния, и сфера ответственности), серьезная дестабилизация в Украине с возможностью настоящей гражданской войны – страшный сон. Потому что будут тогда не десятки тысяч, а миллионы беженцев. И коллективный Запад сам не заинтересован принуждать нас к такому «компромиссу» с Россией, который может дестабилизировать ситуацию в Украине. Путин в силу своей специфической ментальности (КГБ-шной и советской) может думать, что они сядут с Байденом и договорятся, к примеру, о чём-то по Украине – без Украины. Но я абсолютно уверен, в том числе как участник дипломатического процесса, который видит ситуацию изнутри, что невозможны такие договоренности, на которые мы не согласимся. А нашего согласия на российский вариант «урегулирования» никто не получит. Не будет с украинской стороны переговорщиков, готовых покрыть себя позором, подписывая фактическую капитуляцию и ставя Украину на грань гражданской войны».

Так что, резюмирует Сергей Гармаш, не следует преувеличивать роль Запада в нашей судьбе и искать «зраду». Ведь сам Запад заинтересован, чтобы Россия не продвигалась к нему ближе, а Украина имела силы противостоять российской агрессии.

«Тем более, что Россия уже ведет открытую войну с Западом. Пока с территории Беларуси, с помощью миграционного кризиса. Но это уже открытая война, – подчеркивает Сергей Гармаш. – И она может стать еще более открытой, если пойти на поводу у «хотелок» Кремля. Уверен – такого не будет».

Киев вынужден форсировать создание новых переговорных форматов

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко считает очевидным, что на данный момент Нормандский формат, который пытались реанимировать со встречи в декабре 2019 года в Париже, ушёл в состояние глубокого анабиоза.

«Не состоялось ни встречи «четверки» на уровне глав государств под конец каденции канцлера Германии – Ангелы Меркель, ни даже на уровне министров иностранных дел. Более того, Российская Федерация торпедировала переговоры в ближайшей перспективе публикацией внутренней дипломатической переписки. Отмечу, данная корреспонденция продемонстрировала, что позиционирование РФ как третьей стороны, не участвующей в конфликте на Донбассе, не поддерживается другими участниками «четверки». Таким образом, – отмечает эксперт, – Киев вынужден форсировать создание новых переговорных форматов, особенно в условиях донесения разведок разных стран об интенсификации военной угрозы со стороны Кремля в зимний период».

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По мнению руководителя ЦАС, как США, так и Турция в данном вопросе могли бы уравновесить переговоры Киева с Москвой. Также подобная конфигурация смогла бы расширить переговоры, приобщая к донбасской – и крымскую проблематику.

«А вот говорить исключительно о двустороннем формате (Украина-Россия) – преждевременно. Как показал опыт последних месяцев согласования повестки предполагаемой встречи Зеленского с Путиным, стороны не готовы обсуждать болезненные вопросы с глазу на глаз. Позиция РФ общеизвестна. Для них тема Крыма – закрыта, конфликт на Донбассе – якобы внутриукраинский. С такими вводными Киев не может позволить себе идти на непосредственный контакт без участия третьих стран, если мы не собираемся капитулировать», – поясняет Игорь Чаленко.

Карты в колоде Кремля и «красные линии»

Россия же активничает, делает шаги по интеграции ОРДЛО в свое экономическое и политическое пространство. «Шатает» Украину и ЕС по всем направлениям. И явно пытается зацементировать свою повестку. «Выбить» решение «донбасского кейса» на своих условиях.

«Энергетическое давление, миграционный кризис, публичное ползучее поглощение ОРДЛО в российское политическое пространство, накопление российских войск вдоль украинских границ и обстрелы на линии разграничения, координация движения антиваксов внутри нашей страны – это далеко не все карты в колоде Кремля. Украина делает всё возможное, чтобы не быть загнанной в угол. Очевидно, что РФ требует от нас закрепления особого статуса Донбасса в Конституции, отречения от евроатлантической интеграции в Основном законе, федерализацию, решение языкового вопроса, признания российского суверенитета в Крыму и запуск работы северо-крымского канала. Понятно, что если мы хотим мира, без движения с обеих сторон этого не достичь. И часть вопросов, находящихся за «красными линиями» в теории могли бы иметь перспективу реализации. Но часть – точно нет. И при незыблемой на данный момент позиции Москвы, подвижек не предвидится», – резюмирует Игорь Чаленко.

С конца октября авторитетные зарубежные СМИ пишут о переброске российской военной техники к границам Украины.

Как сообщал «Телеграф», 26 ноября украинский президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину существует.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин, который согнал к украинским границам многотысячное войско и технику, традиционно перевел стрелки на Украину, от которой якобы и исходит «опасность».