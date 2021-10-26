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Меркель ушла после 16 лет на посту канцлера ФРГ: фото и видео, как это было

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер
Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер

Меркель официально отправили в отставку.

После 16 лет на должности федерального канцлера Германии, Ангела Меркель покинула пост вместе с правительством.

Об этом информирует ZEIT.

Документы об увольнении вручил Меркель и министрам ее кабинета президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Вместе с тем он указал, что она будет продолжать исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства.

Он отметил, что Меркель на этом посту удалось достигнуть многого, хотя и вызовов для нее было достаточно.

Штайнмайер похвалил Меркель за ее вклад в формирование имиджа Германии, а также за то, что та подавала пример лидерских качеств целому поколению молодых немцев.

Он напомнил, что последний срок Меркель был совсем непростым, выделив миграционный кризис, пандемию коронавируса, проблемы из-за выхода Британии из ЕС и тяжелый период в отношениях с США во время правления Дональда Трампа.

"Вы противостояли тенденциям к разделению в обществе, жестокости и ненависти не только доброй волей, но и конкретной политикой", — сказал он, добавив, что ее правление войдет в историю, как одно из величайших в истории Германии.

Как сообщалось ранее, выборы в федеральный парламент Германии состоялись 26 сентября. По их итогам победу одержали Социал-демократическая партия, а вот блок Меркель ХДС/ХСС занял второе место.

Теги:
#Германия #Ангела Меркель #Франк Вальтер Штайнмайер
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