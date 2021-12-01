Не втягивайте в это Россию: у Путина ответили Зеленскому на призыв к переговорам по Донбассу

В Кремле назвали свое условие по миру на Донбассе и участников переговоров

В Кремле ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что во имя мира на Донбассе нужно вести прямые переговоры с РФ. Увы, Россия в очередной раз открестилась о том, что их солдаты участвуют в войне на востоке Украины и заявила о "попытках представить их стороной конфликта".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ, остановить противостояние на Донбассе "могут только переговоры украинцев с украинцами".

В очередной раз в Кремле заявили, мол, в Украине идет гражданская война, а Россия якобы привержена нормандскому формату и Минским договоренностям.

"Не втягивайте в это Россию", — резюмировали у Владимира Путина.

Таким образом, в связи с риторикой о мнимой гражданской войне анонсированные Зеленским переговоры с РФ могут остаться всего лишь словами.

Напомним, что президент 1 декабря в Раде заявил, что нам нужны переговоры с РФ, чтобы вернуть Донбасс, и предложил бороться за наши земли всеми силами и способами.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником между властями Киевом и Москвой, которые никак не могут выйти на переговорный процесс по урегулированию конфликта. Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула проанализировал эту инициативу специально для «Телеграфа».