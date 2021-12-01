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"Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте!" Зеленский хочет вести прямые переговоры с Россией (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия Новость обновлена 01 декабря 2021, 11:25
Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия

Президент призывает бороться за мир в стране всеми силами

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня участвовал в заседании ВРУ, заявил о том, что нужно вести прямые переговоры с РФ ради восстановления мира в нашей стране. 

Во время своего выступления, передает из зала заседаний корреспондент "Телеграфа", президент сделал акцент на том, что переговоры должны проходить с уверенностью, что в Украине — мощная и сильная армия. 

"Если мы хотим вернуть Донбасс — давайте! — призвал Зеленский с трибуны Рады. — И давайте в этом вопросе поставим точку: давайте бороться за наши территории всеми силами, всеми политиками, невзирая на их цвет, всеми бизнесменами, невзирая на их калибр".

Ранее Владимир Зеленский сделал громкое заявление о двойном гражданстве в нашей стране: он внесет соответствующий законопроект, чтобы украинцы со всего мира — а это более 65 миллионов человек — впервые чувствовали себя не диаспорой, а полноценными гражданами своей страны.

Кроме того, до 10 декабря президент также внесет в Верховную Раду законопроект про экономический паспорт украинца. 

Отметим, что накануне президент РФ Владимир Путин, который согнал к украинским границам многотысячное войско и технику, прокомментировал полномасштабное вторжение в нашу страну и оккупацию Донбасса.

Уже традиционно лидер страны-агрессора перевел стрелки на Украину, от которой якобы и исходит "опасность". Дескать, он переживает за жителей Донбасса, которые "в опасности из-за обстрелов ВСУ". Естественно, в своей речи политик умолчал о том, что на украинском Донбассе воюют российские солдаты, которые нередко обстреливают жилые квартиры, чтобы обвинить в этом Украину. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что угроза эскалации войны с Россией есть, но скорее всего своими последними действиями Кремль просто запугивает Киев.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником между властями Киевом и Москвой, которые никак не могут выйти на переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула проанализировал эту инициативу специально для «Телеграфа».

Теги:
#Россия #Переговоры #Донбасс #Владимир Зеленский
Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия
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