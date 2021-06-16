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Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена

Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
23:27 Ср, 16 Июнь 2021 Телеграф

Состоявшаяся в среду, 16 июня, в Женеве встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а также их заявления на пресс-конференциях по итогам переговоров касательно Украины, получили неоднозначные оценки среди украинцев.

Так, украинский юрист, экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера назвал хорошим сигналом сам факт того, что по итогам переговоров была не совместная пресс-конференция Байдена и Путина.

"Если каждый из президентов остался при своем мнении по внешнеполитическим вопросам, то это далеко не худший вариант. По крайней мере, они не договорились о нас и без нас", - написал Магера на своей странице в соцсети Facebook.

Журналистка Олеся Яхно считает, что Путин на пресс-конференции выглядел "не очень оптимистично" и в качестве примера привела несколько странных высказываний российского президента.

Активист, блогер и политический эксперт Назар Приходько отметил, что большего в плане связанных с Украиной вопросов от встречи Байдена и Путина, чем это озвучил президент США, по его мнению ожидать и не стоило.

Журналист и ведущий Сергей Иванов поделился впечатлением, что после переговоров с Байденом Путин "вышел немного раздраженным", а также обратил внимание на то, что сама встреча продлилась на час меньше заявленного.

Украинский актер и волонтер Мирослав Гай выразил убеждение, что Путин самим фактом встречи с Байденом и даже тем, что президент США пожал ему руку, "тактически выиграл". В связи с этим он прогнозирует, что российская агрессия против Украины усилится.

"Конечно, стратегически, демократический мир победит, но это будет за счет украинских территорий и жизней украинских граждан", - выразил мнение Гай на своей странице в соцсети Facebook.

При этом он отметил, что войну невозможно в такой ситуации избежать, ее можно только попробовать отложить и "возможно даже это для нас бесценно".

Журналистка Алена Яхно считает, что украинцы слишком многого ждали от встречи президентов России и США.

"Помните, как мы шутили? Байден придет — порядок наведет. Не так сталося, як гадалося. Два с̶о̶с̶е̶д̶а̶ ̶п̶о̶ ̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶а̶л̶к̶е̶ геополитических лидера договорились временно не плевать друг другу в борщ", - написала она.
По ее мнению, Украине нужно надеяться только на себя и в ближайшее время организовать телефонные переговоры Путина и Байдена.

Главред "Страны" Игорь Гужва обратил внимание на последний месседж Байдена о том, что он не говорил, будто Путин изменит стратегию поведения, и его просто не поняли.

Блогер и бизнесмен Карл Волох заметил, что и не стоило изначально ожидать многого от переговоров Путина с Байденом. По его словам, российский лидер буквально вынудил американского коллегу на встречу, стянув войска к границам Украины.

"Встреча была нужна Путину ради встречи, а Байдену - вообще ни к чему, кроме согласования мелких вопросов, типа сотрудничества в Сирии в гуманитарной сфере. Отсюда и отказ Байдена провести даже совместную пресс-конференцию", - подчеркнул Волох.

Стоит заметить, что зато идеолог режима Путина, российский политолог Сергей Марков решил, что Украина была одной из главных тем переговоров, а президент РФ после встречи был зол и на адреналине.

Как сообщалось, политические эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от встречи Джо Байдена и Владимир Путина.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 434

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Реакция, Переговоры, Женева, Владимир Путин, Встреча, Джо Байден, Оценки, прогшнозы.
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