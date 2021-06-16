Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас

Внимание практически всего мира сегодня приковано к встрече президента США Джозефа Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

Начало саммита запланировано на 14:00 (по киевскому времени). Двусторонняя встреча пройдет на берегу Женевского озера – на старинной вилле Ла Гранж, которую тщательно готовили к этому событию.

Джо Байден и Владимир Путин, скорее всего, не будут общаться тет-а-тет. Компанию им составят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Впрочем, спикер Путина Дмитрий Песков не исключает, что президенты при желании смогут поговорить с глазу на глаз.

"Телеграф" следит за главными событиями вокруг встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в режиме онлайн.

14:14 Кортеж Байдена проехал по улицам Женевы.

14:08 Президент Швейцарии Ги Пармелин встретил Путина на вилле Ла Гранж. Ожидают прибытия Дожзефа Байдена.

13:55 Швейцарская делегация отправилась на виллу по пустынным улицам. В городе приняты беспрецедентные меры безопасности.

13:51 Остались считанные минуты до начала саммита.

It’s summit day. President Biden and President Putin are expected to meet here in sunny Geneva, Switzerland. It’s happening at Villa La Grange, a scenic site for a historic meeting. pic.twitter.com/A4NvewN8Nl — Yamiche Alcindor (@Yamiche) June 16, 2021

13:30 Борт с Путиным приземлился в аэропорту Женевы.

12:59 Российская делегация уже прибыла на виллу Ла Гранж. Сопровождающих и охраны больше, чем самих чиновников.

12:43 Сегодняшний визит Путина в Женеву станет первым зарубежным за почти полтора года. 23 января 2020 года он встречался с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

11:50 На улицах Женевы сегодня ни души.

#genevasummit c'est aujourd'hui 16.06. @POTUS est arrivé hier, accueilli sur le tarmac par les autorités, dont @dalbusco. V. Poutine a quant à lui refusé l'accueil protocolaire. La rencontre entre les deux présidents se tient à la Villa La Grange. Le secteur est bouclé. #Genève pic.twitter.com/XJAcgXfcG5 — Marie Prieur (@marie_prieur) June 16, 2021

10:49 Путин отказался, чтобы в аэропорту его встречала официальная делегация Женевы. Таким образом протокольной встречи у трапа не будет, хотя к ней и готовились.

Хозяин Кремля уж вылетел на переговоры.

09: 50 Для обеспечения безопасности участников саммита задействуют около 2 тысяч сотрудников городской полиции и военных. Вот так выглядит вилла Ла Гранж, на которой и пройдет американо-российская встреча.

О расстановке сил накануне переговоров в Женеве и о том, будет ли урегулирован конфликт на Донбассе после переговоров Байдена и Путина, "Телеграфу" рассказал политтехнолог Алексей Курбан.

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