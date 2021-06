Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас

Внимание практически всего мира сегодня приковано к встрече президента США Джозефа Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

Начало саммита запланировано на 14:00 (по киевскому времени). Двусторонняя встреча пройдет на берегу Женевского озера – на старинной вилле Ла Гранж, которую тщательно готовили к этому событию.

Джо Байден и Владимир Путин, скорее всего, не будут общаться тет-а-тет. Компанию им составят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Впрочем, спикер Путина Дмитрий Песков не исключает, что президенты при желании смогут поговорить с глазу на глаз.

"Телеграф" следит за главными событиями вокруг встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в режиме онлайн.

14:14 Кортеж Байдена проехал по улицам Женевы.

14:08 Президент Швейцарии Ги Пармелин встретил Путина на вилле Ла Гранж. Ожидают прибытия Дожзефа Байдена.

13:55 Швейцарская делегация отправилась на виллу по пустынным улицам. В городе приняты беспрецедентные меры безопасности.

13:51 Остались считанные минуты до начала саммита.

It’s summit day.

President Biden and President Putin are expected to meet here in sunny Geneva, Switzerland.

It’s happening at Villa La Grange, a scenic site for a historic meeting. pic.twitter.com/A4NvewN8Nl

— Yamiche Alcindor (@Yamiche) June 16, 2021