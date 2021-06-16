Обнесли проволокой и постелили новый асфальт: как готовили виллу Ла Гранж для встречи Байдена и Путина

В среду, 16 июня, в женевской вилле Ла Гранж состоится встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Как сообщает сайт Ville de Genève, накануне президентской встречи всю мебель в вилле натирали до блеска, нанесли новую позолоту, а на террасах высадили новые газоны. Кроме того, на территории постелили новый асфальт и в рамках безопасности обнесли ее колючей проволокой.

Отметим, что 36 лет назад именно здесь состоялась еще одна историческая встреча - между президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым. Этот Женевский саммит стал настоящим поворотным моментом в холодной войне между странами.

Напомним, в среду, 16 июня, президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин встречаются в Женеве (Швейцария). Переговоры называют одним из самых ожидаемых политических событий текущего года. Джо Байден прибыл в Женеву еще вечером 15 июня. Чуть позже в местном аэропорту приземлился самолет с российской делегацией. При этом прилет самого Путина запланирован непосредственно на 16 июня.

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