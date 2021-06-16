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Байден – нерешителен, Путин – в подчинении: психолог разобрал первое рукопожатие президентов США и России

Байден – нерешителен, Путин – в подчинении: психолог разобрал первое рукопожатие президентов США и России
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф

Топ-тема дня - встреча президента США Джозефа Байдена и главы РФ Владимира Путина в Женеве. В Сети уже появилось видео первого рукопожатия лидеров. На что указывают жесты и поведение Путина и Байдена? Ответ изданию "Телеграф" дал политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

По словам эксперта, видео рукопожатия перед началом встречи отображает базовое настроение лидеров.

"В данном случае можно сказать, что для Байдена характерна нерешительность, а для Путина – торопливость и сигналы подчинения. Они оба не демонстрируют признаков агрессии. А связано это с тем, что в невербальном плане между ними стоял кто-то из дипломатического корпуса и служил таким невербальным препятствием для общения друг с другом. Потом в тот момент, когда он просто покинул свое место и ушел, и между Байденом и Путиным не осталось никого, а только свободное пространство, проявилось это базовое отношение", - пояснил Ким.

Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас

Пока идет встреча, добавил психолог, мы видим больше заготовки, дипломатические ходы, заявления, выстроенные в определенном рейтинге, подготовленные месседжи и прописанные тезисы.

"Базовое отношение само по себе, психологическое, эмоциональное у Байдена говорит о том, что он нерешителен в этой ситуации. Его походка, вот этот приставной шаг, нерешительное движение к Путину - остановился на месте, протянул руку, - какие-то суетливые движения – это отображение его нерешительности", - рассказал Ким.

"Путин уже победил": сможет ли Байден добиться позитивного итога встречи с хозяином Кремля в Женеве

Путин, по мнению психолога, проявил торопливость, которая так же свидетельствует о нерешительности. На это указывают количество шагов, которые он сделал к Байдену. Кроме того, российский лидер повторил за Байденом ряд жестов, когда тот указал на вход в резиденцию, а еще сделал мах рукой в сторону репортеров.

"Когда он увидел, что Байден двинулся к нему и протянул руку, Путин очень поспешно пошел к нему навстречу. Это не отображает того, что Байден занимает доминирующее положение. Но отражает то, что Путин занимает сейчас подчиненное положение, подает сигналы подчинения. То есть психологически он ощущает себя менее статусным, чем Байден", - анализирует эксперт.

Но, по его словам, позиции могут поменяться, как только начнутся непосредственно переговоры.

Как сообщал "Телеграф", переговоры Путина и Байдена пройдут на шикарной женевской вилле: как она выглядит на фото и видео.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Жесты, Джо Байден, Рукопожатие, Влдимир Путин, переговоры Путина и Байдена, Валентин Ким.
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